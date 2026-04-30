राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 DSP स्तर के अधिकारियों के तबादले

राजस्थान पुलिस महकमे में बुधवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने 52 उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश में उन अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है,

राजस्थान पुलिस महकमे में बुधवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने 52 उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश में उन अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें हाल ही में पुलिस निरीक्षक (CI) से पदोन्नत कर DSP बनाया गया है। इस बड़े फेरबदल को राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस आदेश के पीछे स्पष्ट रूप से प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने और जिलों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। यह फैसला राजीव शर्मा के निर्देश पर लिया गया है। अधिकारियों की नई तैनाती इस तरह की गई है कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण इकाइयों में अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

महत्वपूर्ण इकाइयों में मिली जिम्मेदारी तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को सीआईडी, एसीबी, एसओजी, साइबर क्राइम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जैसी प्रमुख इकाइयों में पोस्टिंग दी गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पुलिस विभाग अब विशेष अपराधों और संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को सीधे फील्ड और स्पेशल यूनिट्स में तैनात कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जयपुर में प्रमुख पोस्टिंग राजधानी जयपुर में कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। अजयकांत रतूडी को उप पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एसएसबी), मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ में तैनात किया गया है। सरोज धायल को सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस लाइन-1, पुलिस आयुक्तालय जयपुर में जिम्मेदारी दी गई है। नरेन्द्र कुमार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर में उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

इसी तरह रविन्द्र कुमार को राजस्थान पुलिस अकादमी में DSP के पद पर पोस्टिंग दी गई है। नरपत सिंह चारण को जयपुर एसीबी में डिप्टी एसपी लगाया गया है, जबकि मुकेश शर्मा को भी राजस्थान पुलिस अकादमी में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। महावीर सिंह यादव को एसओजी, जयपुर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

साइबर अपराध पर विशेष फोकस तबादला सूची का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग का विशेष ध्यान साइबर अपराधों पर है। तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए कई जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है। अलवर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, भरतपुर और जालोर जैसे जिलों में साइबर क्राइम यूनिट को मजबूत करने के लिए विशेष नियुक्तियां की गई हैं।

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करें। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की देरी न हो।