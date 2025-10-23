Hindustan Hindi News
rajasthan police operation shutterdown pm kisan pension scheme scam
राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन शटरडाउन: पीएम किसान और पेंशन योजनाओं में ₹3 करोड़ की सेंधमारी का पर्दाफाश

राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन शटरडाउन: पीएम किसान और पेंशन योजनाओं में ₹3 करोड़ की सेंधमारी का पर्दाफाश

संक्षेप: सन्नाटे में फुसफुसाते हुए एक फोन ने पूरे खेत की मिट्टी हिला दी 8 अगस्त की रात, कामखेड़ा के उस कच्चे रास्ते पर एक अनाम मुखबिर ने जब झालावाड़ साइबर सेल को सूचना दी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होगा।

Thu, 23 Oct 2025 11:33 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झालावाड़
सन्नाटे में फुसफुसाते हुए एक फोन ने पूरे खेत की मिट्टी हिला दी - 8 अगस्त की रात, कामखेड़ा के उस कच्चे रास्ते पर एक अनाम मुखबिर ने जब झालावाड़ साइबर सेल को सूचना दी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होगा। शुरुआत सामान्य लगी: एक मोबाइल नंबर, कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और कुछ बेनाम खाते। मगर जैसे-जैसे कांस्टेबल रवि सेन और सुमित कुमार के स्क्रीन पर डेटा के पन्ने खुलते गए, रैकेट की परतें एक-एक कर उतरती चली गईं और हर परत के नीचे एक और दूसरों से जुड़ा जाल नजर आता गया।

रामावतार सैनी का नाम उस जाल का धागा बनकर उभरा। दौसा के छोटे से गाँव से निकला यह शख्स केवल एक एजेंट नहीं था वह वह शख्स था जिसने सरकारी पोर्टलों की दरवाज़ों की कुंजी समझ ली थी। DMIS और PM किसान जैसे सिस्टमों की तकनीकी बारीकियों को समझकर उसने नकली पहचान, खरीदे हुए बैंक खाते और जालसाज़ी के सहारे लोगों के खातों में सरकारी मदद की रकम ट्रांसफर करवा दी। फिर वह रकम लौटकर उसकी जेब में आ जाती थी 50 से 75 फीसदी तक कमीशन के साथ।

रैकेट की चालाकी ठंडी और गणितीय थी। असल में यह कोई भयावह गैंग नहीं, बल्कि नंबरों और कोडों का एक नेटवर्क था सिम कार्ड, फ़िंगर-स्कैनर, नकली पासबुक, सीलबद्ध मोहरें; छोटे-छोटे औज़ार जिनसे बड़े बड़े दफ्तरों की साख जैतून के पत्ते की तरह उखड़ जाती थी। हर चीज़ का हिसाब किताब, हर ट्रांजैक्शन का नक़्शा। और सबसे खतरनाक 11,000 से अधिक संदिग्ध खाते, जिन्हें वे मशीनों और दस्तावेज़ों से जीवंत कर रहे थे।

पुलिस ने जब यह नक़्शा देखा तो निर्णय ठहरा — एक चाल, शून्य रिस्क। 70 घंटे में, 70 टीमों के साथ, 600-700 किलोमीटर में फैले तीन दर्जन ठिकानों पर एक साथ ऑपरेशन शटरडाउन इस नाम में ही ठहराव था; अपने चारों ओर के सब कुछ बंद कर देने का इरादा। रात के उस सन्नाटे में रेड की हल्की-हल्की आहटें, दबे कदम और घंटों की घनघनाती हिम्मत ने गिरोह के पत्ते जितनी तेज़ी से हिलाए, उतनी ही तेज़ी से उसकी साजिश उजागर की।

छापे में निकली चीज़ें उन कहानियों की तरह थीं जो अपराधियों के चेहरे पर लिखी होती हैं नकदी की गठरी, लग्जरी वाहन, सिम-कार्ड का ढेर, फिंगर-स्कैनर की कतार और पासपोर्टों की सूचियाँ। पर असली कहानी तो उन 430 एटीएम कार्डों और 560 पहचान पत्रों की थी हर कागज़ पर किसी न किसी परिवार की मेहनत, और हर कागज़ के पीछे एक अपराध का हिसाब। 30 नामों की सूची पढ़कर गांव-गली का सकपका जाना, और उन नामों के पीछे छिपे हुए आम लोगों के खातों का उजड़ना यही ऑपरेशन की सच्ची बड़ी सफलता थी।

और जब पर्दा गِिरा, तो गिरफ्तारी केवल कागज़ों में बंद अंक नहीं थीं; यह एक चेतावनी थी कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कितनी बड़ी चोट पहुँचा सकता है। एसपी अमित कुमार ने मुखबिर, साइबर टीम और थूक-छीन मेहनत करने वालों को नमन किया और उस दिन, अदालत तक की राह में, कानून का पहिया चल पड़ा। शटरडाउन ने दिखा दिया कि जब जनता की बची-खुची आय से खिलवाड़ करने वाले जाल टूटते हैं, तो समुदाय का भरोसा लौट आता है और अपराधियों के लिए अँधेरे भी कभी-कभी उजालों से हार जाते हैं।

