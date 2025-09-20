राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन क्लीन: विशाखापट्टनम से लाई जा रही नशे की खेप जब्त

नशे के कारोबारियों का नेटवर्क जितना गहरा होता है, पुलिस की नज़र उतनी ही पैनी। शुक्रवार की रात चित्तौड़गढ़ पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने इस नेटवर्क को बड़ा झटका दिया।

गंगरार थाना पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी—विशाखापट्टनम से अवैध नशे की भारी खेप ट्रक के जरिए राजस्थान लाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने तुरंत रणनीति बनाई। गंगरार पुलिस और जिला स्पेशल टीम को मिलाकर चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा सिक्स लेन रोड पर मेड़ीखेड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी की गई।

अंधेरे में दौड़ते वाहनों के बीच पुलिस को एक ट्रक संदिग्ध लगा। मुखबिर ने जो नंबर और विवरण बताया था, उससे पुलिस का शक और गहरा गया। जैसे ही चालक ने नाकाबंदी देखी, उसने गाड़ी को अचानक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। यही वह पल था जब पुलिस की योजना काम आई। जीप को ट्रक के सामने घुसाकर पुलिस ने भागने की कोशिश को वहीं खत्म कर दिया।

तलाशी शुरू हुई तो परत-दर-परत सच सामने आता गया। ट्रक के भीतर छिपाकर रखी गई बोरियों से 197 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 98.50 लाख रुपये आंकी गई। इतनी बड़ी खेप देखकर पुलिस टीम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

गिरफ्तार किए गए आरोपी—राजू बैरवा पुत्र रतनलाल (30) निवासी सुलीखेड़ा थाना गंगरार और संपत बंजारा पुत्र रामेश्वर (30) निवासी आदिवासी रूपपुरा थाना कोटड़ी भीलवाड़ा—दोनों के चेहरे पर अपराध का बोझ साफ झलक रहा था। पूछताछ में जो खुलासे हुए, उन्होंने पूरे मामले को और गहराई दे दी। आरोपियों ने माना कि खेप विशाखापट्टनम से लाई जा रही थी और इससे पहले भी वे करीब चार क्विंटल गांजा ला चुके हैं। यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, बल्कि संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी।

पुलिस को अब शक है कि इस रैकेट की डोरें राजस्थान से बाहर तक फैली हैं। विशाखापट्टनम से लगातार खेप मंगाने का मतलब है कि सप्लाई चेन लंबे समय से सक्रिय है। सवाल ये भी है कि पहले की खेप कहाँ खपाई गई और किन हाथों तक पहुंची। क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है, या फिर स्थानीय स्तर पर फैला छोटा-छोटा नेटवर्क?