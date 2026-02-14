Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

राजस्थान पुलिस में नई व्यवस्था लागू, SI को थाना प्रभार; DGP ने दिए स्पष्ट निर्देश

Feb 14, 2026 11:42 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव किया गया है। प्रदेश में पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) की बढ़ती कमी और थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से डीजीपी Rajeev Sharma ने बड़ा आदेश जारी किया है।

राजस्थान पुलिस में नई व्यवस्था लागू, SI को थाना प्रभार; DGP ने दिए स्पष्ट निर्देश

राजस्थान पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव किया गया है। प्रदेश में पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) की बढ़ती कमी और थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से डीजीपी Rajeev Sharma ने बड़ा आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत अब राज्य के शांत इलाकों और कम अपराध वाले थानों की जिम्मेदारी अनुभवी उपनिरीक्षकों (SI) को सौंपी जाएगी।

इस फैसले को विभागीय स्तर पर एक व्यावहारिक और संसाधन-आधारित निर्णय माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जहां कनिष्ठ अधिकारियों को नेतृत्व क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा, वहीं फील्ड में अधिकारियों की कमी का संकट भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

किन थानों पर लागू होगी व्यवस्था

डीजीपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह छूट सभी थानों पर लागू नहीं होगी। विभाग ने इसके लिए दो स्पष्ट और कड़े मापदंड तय किए हैं। पहला, यह व्यवस्था केवल उन्हीं थानों पर लागू होगी जहां वर्षभर में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों की संख्या 250 से कम हो। दूसरा, वे थाने जो जिला मुख्यालय या उपखंड मुख्यालय पर स्थित नहीं हैं, वहीं एसआई स्तर के अधिकारी को थानाधिकारी (SHO) बनाया जा सकेगा।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील, उच्च अपराध दर वाले या प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थानों की कमान वरिष्ठ अधिकारियों के पास ही रहे। शांत और कम अपराध वाले क्षेत्रों में एसआई को जिम्मेदारी देकर संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाएगा।

अनुभव अनिवार्य, योग्यता पर जोर

विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर उपनिरीक्षक को थाने की कमान नहीं सौंपी जाएगी। आदेश के मुताबिक, किसी भी एसआई के लिए कम से कम 5 वर्ष का सक्रिय सेवा अनुभव अनिवार्य होगा।

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि पांच वर्ष तक फील्ड में कार्य कर चुके अधिकारी के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक मामलों की जांच और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को समझने का पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव होता है। ऐसे अधिकारी शांतिप्रिय इलाकों के थानों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं।

इंस्पेक्टरों की कमी बनी चुनौती

दरअसल, जयपुर सहित प्रदेशभर में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जबकि कई अनुभवी अधिकारी मुख्यालयों या विशेष शाखाओं में तैनात हैं। इसके चलते ग्रामीण और कम अपराध वाले क्षेत्रों के थानों में संचालन संबंधी दिक्कतें सामने आ रही थीं।

सीमित संसाधनों और बढ़ते प्रशासनिक दबाव को देखते हुए डीजीपी ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था फिलहाल एक व्यावहारिक समाधान के रूप में लागू की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था की निरंतरता प्रभावित न हो।

नेतृत्व विकास की दिशा में कदम

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह निर्णय नेतृत्व विकास की दृष्टि से भी अहम साबित हो सकता है। एसआई स्तर के अधिकारियों को थानाधिकारी का दायित्व मिलने से उनमें प्रशासनिक दक्षता और निर्णय क्षमता विकसित होगी। भविष्य में पदोन्नति के दौरान यह अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि थानों की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में अपराध दर बढ़ती है या स्थिति संवेदनशील होती है, तो वहां वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

संतुलित और अस्थायी समाधान

विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस बल में रिक्त पदों की स्थायी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया तेज करना दीर्घकालिक समाधान होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह कदम संतुलित और प्रभावी माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, राजस्थान पुलिस का यह निर्णय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक लचीलापन दिखाता है। आने वाले समय में यह व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है, इस पर पुलिस मुख्यालय की नजर बनी रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;