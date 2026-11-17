राजस्थान पुलिस का बदलेगा अंदाज, अपराधियों पर ड्रोन से नजर और जवानों की सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इस पहल का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेष अभियानों, अपराध नियंत्रण और जवानों की प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर बनाना है।
राजस्थान में अब पुलिस की निगरानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी। आसमान में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, संवेदनशील अभियानों में जैमर काम आएंगे और बम जैसी संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए आधुनिक वैन के साथ K9 डॉग यूनिट तैनात होगी। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी अब पारंपरिक तरीके के बजाय आधुनिक सिम्युलेटर पर फायरिंग का अभ्यास करेंगे। राज्य सरकार ने पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए 96 करोड़ 82 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इस पहल का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेष अभियानों, अपराध नियंत्रण और जवानों की प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर बनाना है। स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 38 करोड़ 78 लाख 82 हजार रुपए है।
इस योजना के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट घोषणा 2026-27 के बिंदु संख्या 149.04.00 के तहत इन एजेंसियों के लिए कार्यालय, विशेष वाहन और तकनीकी उपकरण खरीदे जाएंगे।
बम निरोधक दस्ते को मिलेंगी 20 नई वैन
पुलिस के विशेष अभियानों को मजबूत करने के लिए 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल खरीदे जाएंगे। इनकी खरीद पर 2.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लागत से 20 बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वायड) वैन भी खरीदी जाएंगी।
इन वैन को K9 डॉग यूनिट के साथ तैयार किया जाएगा। इससे बम निरोधक दस्ते को संदिग्ध वस्तुओं की पहचान, तलाशी और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में मदद मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर जांच के दौरान ये संसाधन उपयोगी साबित हो सकते हैं।
आसमान से नजर रखेंगे ड्रोन, जैमर से रोकी जाएंगी संदिग्ध गतिविधियां
पुलिस की तकनीकी ताकत बढ़ाने के लिए सात आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन पर 2.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ड्रोन के जरिए निगरानी और विशेष अभियानों के दौरान उन इलाकों पर भी नजर रखना आसान होगा, जहां सामान्य तरीके से पहुंचना मुश्किल होता है।
वहीं, संवेदनशील गतिविधियों और विशेष ऑपरेशन के लिए 1.25 करोड़ रुपए की लागत से एक पोर्टेबल जैमर खरीदा जाएगा। इसके अलावा संदिग्ध सामान की जांच के लिए पांच बैगेज स्कैनर भी खरीदे जाएंगे। इन पर 1.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बैगेज स्कैनर से सामान की जांच में मदद मिलेगी, जबकि जैमर विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बाधित करने के काम आएगा।
अब सिम्युलेटर पर निशाना साधेंगे पुलिसकर्मी
पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। इसके लिए दो 6-लेन फायरिंग सिम्युलेटर खरीदे जाएंगे। इनकी लागत 1.60 करोड़ रुपए तय की गई है।
सिम्युलेटर के माध्यम से जवान आधुनिक तकनीक के जरिए फायरिंग का अभ्यास कर सकेंगे। इससे निशानेबाजी के साथ अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण को ज्यादा व्यावहारिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेष एजेंसियों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस
इस आधुनिकीकरण योजना में खास तौर पर उन पुलिस इकाइयों को संसाधन देने पर जोर है, जो संगठित अपराध, नशे के कारोबार और विशेष ऑपरेशन से जुड़े मामलों में काम करती हैं। SOG, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को नए उपकरण और वाहन मिलने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, 96.82 करोड़ रुपए की यह मंजूरी राजस्थान पुलिस को पारंपरिक संसाधनों से आगे ले जाकर तकनीक आधारित पुलिसिंग की दिशा में बढ़ाने की पहल है। ड्रोन, जैमर, स्कैनर, विशेष वाहन और आधुनिक ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए पुलिस की तैयारियों को नई धार देने की योजना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।