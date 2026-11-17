पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इस पहल का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेष अभियानों, अपराध नियंत्रण और जवानों की प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर बनाना है।

इस योजना के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

राजस्थान में अब पुलिस की निगरानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी। आसमान में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, संवेदनशील अभियानों में जैमर काम आएंगे और बम जैसी संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए आधुनिक वैन के साथ K9 डॉग यूनिट तैनात होगी। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी अब पारंपरिक तरीके के बजाय आधुनिक सिम्युलेटर पर फायरिंग का अभ्यास करेंगे। राज्य सरकार ने पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए 96 करोड़ 82 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इस पहल का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेष अभियानों, अपराध नियंत्रण और जवानों की प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर बनाना है। स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 38 करोड़ 78 लाख 82 हजार रुपए है।

इस योजना के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट घोषणा 2026-27 के बिंदु संख्या 149.04.00 के तहत इन एजेंसियों के लिए कार्यालय, विशेष वाहन और तकनीकी उपकरण खरीदे जाएंगे।

बम निरोधक दस्ते को मिलेंगी 20 नई वैन पुलिस के विशेष अभियानों को मजबूत करने के लिए 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल खरीदे जाएंगे। इनकी खरीद पर 2.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लागत से 20 बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वायड) वैन भी खरीदी जाएंगी।

इन वैन को K9 डॉग यूनिट के साथ तैयार किया जाएगा। इससे बम निरोधक दस्ते को संदिग्ध वस्तुओं की पहचान, तलाशी और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में मदद मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर जांच के दौरान ये संसाधन उपयोगी साबित हो सकते हैं।

आसमान से नजर रखेंगे ड्रोन, जैमर से रोकी जाएंगी संदिग्ध गतिविधियां पुलिस की तकनीकी ताकत बढ़ाने के लिए सात आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन पर 2.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ड्रोन के जरिए निगरानी और विशेष अभियानों के दौरान उन इलाकों पर भी नजर रखना आसान होगा, जहां सामान्य तरीके से पहुंचना मुश्किल होता है।

वहीं, संवेदनशील गतिविधियों और विशेष ऑपरेशन के लिए 1.25 करोड़ रुपए की लागत से एक पोर्टेबल जैमर खरीदा जाएगा। इसके अलावा संदिग्ध सामान की जांच के लिए पांच बैगेज स्कैनर भी खरीदे जाएंगे। इन पर 1.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बैगेज स्कैनर से सामान की जांच में मदद मिलेगी, जबकि जैमर विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बाधित करने के काम आएगा।

अब सिम्युलेटर पर निशाना साधेंगे पुलिसकर्मी पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। इसके लिए दो 6-लेन फायरिंग सिम्युलेटर खरीदे जाएंगे। इनकी लागत 1.60 करोड़ रुपए तय की गई है।

सिम्युलेटर के माध्यम से जवान आधुनिक तकनीक के जरिए फायरिंग का अभ्यास कर सकेंगे। इससे निशानेबाजी के साथ अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण को ज्यादा व्यावहारिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विशेष एजेंसियों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस इस आधुनिकीकरण योजना में खास तौर पर उन पुलिस इकाइयों को संसाधन देने पर जोर है, जो संगठित अपराध, नशे के कारोबार और विशेष ऑपरेशन से जुड़े मामलों में काम करती हैं। SOG, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को नए उपकरण और वाहन मिलने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।