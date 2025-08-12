ग़ज़ब है राजस्थान पुलिस: जालोर में बाइक पे सीट बेल्ट नहीं पहनी, पुलिस ने ठोक दिया चालान

राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां करड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बाइक सवार का चालान बिना सीट बेल्ट पहनने के लिए काट दिया।

अब आप सोच रहे होंगे कि बाइक में सीट बेल्ट कहां होती है? यही सवाल जब बाइक चालक ने पुलिस से पूछा तो वहां बहस शुरू हो गई और मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया।

यह घटना शनिवार दोपहर की है, जब करड़ा थाने के सामने खुद थाना प्रभारी कमलेश खड़े थे। तभी खेताराम नाम का युवक बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वहां से गुजर रहा था। पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और हेलमेट न पहनने पर चालान काटने लगे। बहस के दौरान थानेदार साहब ने खुद चालान बना दिया और युवक को रसीद थमा दी। लेकिन रसीद देख कर युवक के होश उड़ गए। उसमें लिखा था – “बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 1000 रुपये का चालान”।

खेताराम ने तुरंत चालान की फोटो खींची और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर वायरल होते ही लोगों ने राजस्थान पुलिस की जमकर खिंचाई शुरू कर दी। किसी ने कहा “बाइक में सीट बेल्ट! अब एयरबैग भी लगवा लो”, तो किसी ने लिखा “अब स्कूटर पर भी सीट बेल्ट चेक होगी क्या?” सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और पुलिस की अच्छी-खासी फजीहत होने लगी।

मामला तूल पकड़ता देख खुद थाना प्रभारी कमलेश ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान गलती से बिना हेलमेट की जगह बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना लिख दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड में चालान सही है और दूसरी रसीद में बिना हेलमेट लिखा गया है। बस जो रसीद खेताराम को दी गई उसमें मानवीय गलती हो गई।

पुलिस ने सबूत के तौर पर दूसरी रसीद भी मीडिया को दिखाई, जिसमें चालान का कारण “बिना हेलमेट” बताया गया है। पुलिस का कहना है कि युवक ने जानबूझकर चालान की गलती को तूल दिया और गलत जानकारी फैलाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर असली रसीद पुलिस के पास थी तो ग़लत रसीद आम जनता को क्यों थमाई गई?

लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों से पुलिस की साख पर सवाल उठते हैं। आम आदमी अगर गलती करता है तो फौरन चालान कटता है, लेकिन जब पुलिस गलती करे तो सिर्फ “मानवीय भूल” कहकर बात टाल दी जाती है। इस एक गलती ने ना सिर्फ पुलिस की लापरवाही उजागर कर दी बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।