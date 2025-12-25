Hindustan Hindi News
मरोड़ खाकी की, साठगांठ तस्कर की! राजस्थान पुलिस के 4 जवानों ने ली तस्कर से रिश्वत की झप्पी; अब गंवा बैठे वर्दी

मरोड़ खाकी की, साठगांठ तस्कर की! राजस्थान पुलिस के 4 जवानों ने ली तस्कर से रिश्वत की झप्पी; अब गंवा बैठे वर्दी

संक्षेप:

राजस्थान पुलिस के मुखिया और सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के बीच पाली जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक तस्कर को पकड़कर उसे रिश्वत के बदले छोड़ देने वाले चार पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 

Dec 25, 2025 11:55 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान पुलिस के मुखिया और सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के बीच पाली जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक तस्कर को पकड़कर उसे रिश्वत के बदले छोड़ देने वाले चार पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पाली एसपी आदर्श सिधु ने सख्त कदम उठाते हुए चारों आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

यह पूरी साजिश 18 दिसंबर को रची गई थी। जानकारी के अनुसार, देसूरी और सादड़ी थाने के चार पुलिसकर्मी हेड कॉन्स्टेबल सोहनलाल, कॉन्स्टेबल बंशीलाल, हेड कॉन्स्टेबल रामकेश और कॉन्स्टेबल नच्छुराम किसी सरकारी काम से पाली मुख्यालय आए थे। लौटते समय बूसी-सोमेसर मार्ग पर उन्होंने एक संदिग्ध कार को रोका। कार डोडा-पोस्त (मादक पदार्थ) से पूरी तरह भरी हुई थी।

कायदे से पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देकर जब्ती की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वर्दी का खौफ दिखाकर तस्कर से सौदेबाजी शुरू कर दी।

जांच में खुलासा हुआ कि पुलिसकर्मियों ने कार चालक धीरेंद्र के मोबाइल से मुख्य तस्कर भंवर खिलेरी को कॉल किया। मामला रफा-दफा करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। तस्कर ने पैसे जुटाने के लिए वक्त मांगा, तो पुलिसकर्मियों ने शातिराना अंदाज में जोधपुर के भदवासिया पुलिया के पास एक बेयरिंग की दुकान पर अपने किसी परिचित को यह रकम दिलवाई। जैसे ही रिश्वत की किश्त पहुंची, पुलिस ने तस्कर और ड्रग्स भरी कार को 'सुरक्षित' रास्ता दे दिया।

पुलिसकर्मियों की यह 'डील' तब बेनकाब हुई जब उसी कार को आगे जाकर पाली के पणिहारी चौराहे पर सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दबोच लिया। जब थानाप्रभारी ने चालक धीरेंद्र से पूछताछ की, तो उसने जो कहा उसने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। तस्कर ने बेबाकी से कहा, “अभी तो दो लाख रुपए देकर छूटा हूँ, फिर क्यों पकड़ रहे हो?”

तस्कर के इस बयान ने महकमे के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर कर दिया। सदर थाना पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना एसपी आदर्श सिधु को दी।

एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन विभागीय जांच बिठाई और चारों को निलंबित कर दिया। बुधवार को अंतिम कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आरोपी हेड कॉन्स्टेबल रामकेश और सोहनलाल का महज एक साल बाद प्रमोशन होने वाला था और वे एएसआई (Assistant Sub-Inspector) बनने वाले थे। लेकिन लालच ने उनके सालों के कैरियर पर पानी फेर दिया।

अपराधियों से साठगांठ करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। खाकी की गरिमा सबसे ऊपर है और इसे दागदार करने वालों की जगह विभाग में नहीं, जेल में है- आदर्श सिधु, एसपी पाली

यह मामला ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में ड्रग्स तस्करी के आंकड़े डराने वाले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के मामलों में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 में नवंबर तक ही पुलिस ने 1.60 लाख किलो डोडा पोस्त और 106 किलो सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की है। जब रक्षक ही तस्करों के साथ 'डील' करने लगें, तो नशे के खिलाफ यह जंग और कठिन हो जाती है।

फिलहाल, चारों बर्खास्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ सदर थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

