राजस्थान पुलिस डे पर पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज;ऐप से सीधे निपटेंगे पेंशन के झंझट

राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के पेंशनर्स को एक बड़ा डिजिटल तोहफा दिया। इस पहल के तहत अब रिटायरमेंट से जुड़े अधिकांश काम एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से निपटाए जा सकेंगे।

राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के पेंशनर्स को एक बड़ा डिजिटल तोहफा दिया। इस पहल के तहत अब रिटायरमेंट से जुड़े अधिकांश काम एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से निपटाए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पेंशनर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाना है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान होगा काम नई व्यवस्था के तहत लॉन्च किए गए ऐप में पेंशन से जुड़े विभिन्न कार्य जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन स्टेटस चेक करना, शिकायत दर्ज करना और दस्तावेज अपलोड करना अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को लंबी लाइनों और बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए समय की बचत के साथ-साथ कामों में पारदर्शिता भी आएगी। ऐप में हर आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे पेंशनर्स को यह पता रहेगा कि उनका काम किस चरण में है।

पुलिस कर्मियों के लिए विशेष लाभ इस पहल का विशेष लाभ राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें अक्सर दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में देरी का सामना करना पड़ता था। अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएगा।

पुलिस विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम पुलिस परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पूर्व में लंबित मामलों का निस्तारण भी तेज़ी से किया जा सकेगा।

सीएम का संदेश: तकनीक से मिलेगा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनर्स के सम्मान और सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से सरकार लोगों तक तेजी से सेवाएं पहुंचाना चाहती है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में इस ऐप में और अधिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि पेंशनर्स को हर जरूरी सेवा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर सरकार ने इस डिजिटल पहल के जरिए विभागीय जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया है। ऐप में शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का प्रावधान रखा गया है, जिससे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और काम में देरी की गुंजाइश कम होगी।

इसके अलावा, डेटा रिकॉर्ड डिजिटल होने से भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या त्रुटि की संभावना भी घटेगी।

पेंशनर्स के लिए राहत की खबर राजस्थान में लाखों पेंशनर्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हैं। ऐसे में यह डिजिटल कदम उनके लिए राहत भरा साबित हो सकता है। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा।

सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को भी मजबूती देती है, जहां हर सेवा को ऑनलाइन और सुलभ बनाया जा रहा है।

आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस ऐप का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। फिलहाल, सरकार इस सिस्टम को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर काम कर रही है।