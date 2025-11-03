Hindustan Hindi News
राजस्थान में पुलिस कॉन्स्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

संक्षेप: राजस्थान के बूंदी जिले से रविवार रात एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से कॉन्स्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई।

Mon, 3 Nov 2025 11:34 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बूंदी
राजस्थान के बूंदी जिले से रविवार रात एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से कॉन्स्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बूंदी शहर के बहादुर सिंह सर्किल स्थित पोस्ट ऑफिस की है, जहां मृतक कॉन्स्टेबल बतौर गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। इस आत्महत्या की खबर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे बूंदी पोस्ट ऑफिस में दो पुलिस कॉन्स्टेबल गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों ड्यूटी रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। कुछ देर बाद एक कॉन्स्टेबल बाहर निकला, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। साथी कॉन्स्टेबल जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साथी किशन लाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी। गोली सिर में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और मौके को सील कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

पुलिस के अनुसार, मृतक कॉन्स्टेबल की पहचान जयपुर निवासी किशन लाल के रूप में हुई है। वह 2021 में बूंदी में पदस्थापित हुआ था। एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पिछले तीन वर्षों से बूंदी पुलिस लाइन में सेवा दे रहा था। हाल ही में उसे बूंदी पोस्ट ऑफिस में गार्ड के रूप में ड्यूटी दी गई थी।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किशन लाल अपने शांत स्वभाव और जिम्मेदार व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसकी कार्यशैली को लेकर विभाग में कभी कोई शिकायत नहीं रही। ऐसे में उसके आत्महत्या करने की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है।

फिलहाल पुलिस इस आत्महत्या की वजह जानने में जुटी है। मृतक के मोबाइल फोन, ड्यूटी रिकॉर्ड और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक किसी तरह का विवाद या तनाव सामने नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि यह बेहद दुखद मामला है। उन्होंने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसलिए आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस अधिकारी घटना की पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने की कोशिश जारी है। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तनाव और दबाव से जूझ रहे पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
