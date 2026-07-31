कांवड़ यात्रा के लिए राजस्थान पुलिस का एक्शन प्लान; हर घटना पर 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस

दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी अप्रिय घटना, विवाद या आपात स्थिति की सूचना मिलने पर निकटतम पुलिस दल को अधिकतम 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा।

दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी अप्रिय घटना, विवाद या आपात स्थिति की सूचना मिलने पर निकटतम पुलिस दल को अधिकतम 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा।

राजस्थान में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुचारु बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वी.के. सिंह ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस उपायुक्तों (DCP) को सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपसी समन्वय को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं।

30 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा विशेष सुरक्षा अभियान पुलिस के अनुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त के बीच राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शहरों और गांवों की ओर लौटेंगे। इस दौरान प्रदेश के कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

10 मिनट में मौके पर पहुंचेगी पुलिस दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी अप्रिय घटना, विवाद या आपात स्थिति की सूचना मिलने पर निकटतम पुलिस दल को अधिकतम 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा। इसके लिए जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response) की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

श्रद्धालुओं के लिए भी जारी की गई अहम एडवाइजरी राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से भी कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान अपना मूल एवं वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, अनिवार्य रूप से साथ रखने को कहा गया है। इसके अलावा केवल निर्धारित पारंपरिक कांवड़ मार्गों और प्रशासन द्वारा तय वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुराने वीडियो, फर्जी पोस्ट या भ्रामक सूचनाएं वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर टीमें लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखेंगी और किसी भी अफवाह पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों को मिश्रित या संवेदनशील माना गया है, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे इलाकों में कांवड़ यात्रा गुजरने के दौरान भवनों की छतों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग की लगातार वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल साक्ष्य उपलब्ध हो सकें और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

बिना सूचना नहीं बदलेगा ट्रैफिक प्लान पुलिस ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अचानक बदलाव नहीं किया जाए। यदि किसी कारण से रूट डायवर्जन या ट्रैफिक प्लान में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो इसकी पूर्व सूचना आमजन और संबंधित विभागों को दी जाए। इसका उद्देश्य यात्रियों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।

जिला स्तर पर रहेगा समन्वय पर विशेष फोकस राजस्थान पुलिस ने सभी जिलों को स्थानीय प्रशासन, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने, संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया है।