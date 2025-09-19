rajasthan police academy rps batch 55 passing out parade jaipur cyber crime forensic training new officers राजस्थान को मिले साइबर और फोरेंसिक ट्रेनिंग से लैस नए 76 पुलिस अधिकारी, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को 55वें बैच के 76 प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 19 Sep 2025 10:36 PM
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को 55वें बैच के 76 प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ट्रेनी अधिकारियों को पदक, स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए।

समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और महानिदेशक प्रशिक्षण अशोक राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अकादमी निदेशक एस. सेंगाथिर ने बताया कि 47 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी अधिकारियों को पुलिसिंग के कानूनी पहलुओं के साथ-साथ साइबर क्राइम, फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का हिस्सा रहते हुए उन्हें भोपाल, गांधीनगर और अहमदाबाद की राष्ट्रीय स्तर की पुलिस अकादमियों का दौरा कराया गया ताकि वे आधुनिक पुलिसिंग के श्रेष्ठ तरीकों से परिचित हो सकें।

इस अवसर पर सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने परंपरागत शपथ ग्रहण की और देश व समाज की सेवा के लिए समर्पण का संकल्प लिया। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ट्रेनी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ओवरऑल बेस्ट ट्रेनी का खिताब अमित पंवार को मिला। इंडोर में नवनीत कौर, जबकि आउटडोर, फायरिंग और ड्रिल में ओमप्रकाश गोदारा को सम्मानित किया गया। घुड़सवारी में देवेंद्र सिंह, कंप्यूटर व साइबर अनुसंधान में प्रदीप कुमार, फोरेंसिक साइंस में स्वाति बूरी और क्रिमिनोलॉजी में सुहासी जैन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।

प्रशिक्षकों को भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान प्रदान किया गया। इंडोर श्रेणी में पुलिस निरीक्षक दीपक यादव और आउटडोर श्रेणी में कंपनी कमांडर वीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक घोषित कर प्रशंसा पत्र व पुरस्कार दिए गए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आज 76 नए जाँबाज़ अधिकारी मिले हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये अधिकारी आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को नई दिशा देंगे और जनता की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। उन्होंने आधुनिक अपराधों से निपटने में साइबर क्राइम और फोरेंसिक जैसी विशेष ट्रेनिंग की महत्ता को रेखांकित किया।

