राजस्थान में पीएम-सीएम का पोस्टर लॉन्च होने से पहले ही अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर किए शेयर, तीन अफसरों को नोटिस जारी
संक्षेप: जयपुर में वन विभाग के अफसरों की ‘सोशल मीडिया एक्टिवनेस’ इस बार भारी पड़ गई। मौका था ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के पोस्टर लॉन्च का — पर अफसरों ने उत्साह में थोड़ी जल्दी कर दी।
जयपुर में वन विभाग के अफसरों की ‘सोशल मीडिया एक्टिवनेस’ इस बार भारी पड़ गई। मौका था ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के पोस्टर लॉन्च का — पर अफसरों ने उत्साह में थोड़ी जल्दी कर दी। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर वाले पोस्टर औपचारिक लॉन्च से पहले ही वॉट्सऐप और सोशल मीडिया पर घूमने लगे! और बस, फिर क्या था — नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मचा ‘हरियालो हंगामा’।
मामला इतना ‘ग्रीन’ निकला कि अब तीन वन अफसरों को लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उप वन संरक्षक (DCF) विजय पाल सिंह ने इसे गंभीर और अशोभनीय मानते हुए सख्त कार्रवाई की है। नोटिस पाने वालों में शामिल हैं — नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामधन मीणा, और क्षेत्रीय वन अधिकारी (उड़नदस्ता जू) गौरव कुमार।
दरअसल, वन विभाग ने ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी और झालाना लेपर्ड सफारी के लिए नए पोस्टर तैयार करवाए थे। तय था कि इनका विमोचन किसी बड़े जनप्रतिनिधि या वरिष्ठ अधिकारी के हाथों होगा। लेकिन इससे पहले ही किसी ने इन्हें विभाग के ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप में डाल दिया।
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार शाम एक अधिकारी ने ग्रुप में मैसेज किया — “सभी पोस्टर शेयर कर दें” — और देखते ही देखते, पोस्टर स्टेटस पर लगने लगे, फॉरवर्ड होने लगे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे।
बस, यहीं से अफसरों की मुसीबत शुरू हो गई।
जैसे ही बात ऊपर तक पहुंची, DCF विजय पाल सिंह ने पूरे मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए तीनों अफसरों को नोटिस थमा दिए। दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर बिना लॉन्चिंग परमिशन के पोस्टर सोशल मीडिया पर कैसे पहुंच गए।
अब जांच में यह तय होगा कि किसने सबसे पहले शेयर करने के निर्देश दिए और यह गलती थी या ‘ओवर-एक्साइटमेंट’। विभागीय सूत्रों की मानें तो नोटिस का टोन इतना सख्त है कि अफसर अब ग्रुप में ‘गुड मॉर्निंग’ तक भेजने से पहले तीन बार सोच रहे हैं।
दरअसल, सरकारी अभियानों से जुड़े किसी भी पोस्टर, बैनर या प्रमोशनल सामग्री को जारी करने से पहले संबंधित अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होता है। खासकर जब उनमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर हो।
बिना अनुमति के ऐसी सामग्री जारी करना सीधा-सीधा सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
इसलिए, अब सवाल यह है कि क्या इन अफसरों ने नियम तोड़े या सिर्फ ‘हरियालो राजस्थान’ के जोश में थोड़ा ज्यादा हरियाला कर दिया?
विभागीय गलियारों में अब इस घटना की चर्चा जोरों पर है। किसी ने मजे लेते हुए कहा — “अब तो वॉट्सऐप स्टेटस लगाने से पहले भी फाइल नोटिंग करवानी पड़ेगी।”
दूसरे बोले — “पोस्टर शेयर करने की इतनी कीमत कभी नहीं चुकाई।”
खैर, फिलहाल तीनों अफसरों पर जवाब देने का दबाव है और विभाग इस बात की तह तक पहुंचना चाहता है कि पोस्टर के ‘अनौपचारिक विमोचन’ के पीछे मंशा क्या थी — गलती, जल्दबाजी या फिर दिखाने की जल्दी?
