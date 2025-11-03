Hindustan Hindi News
राजस्थान: फलोदी हादसे पर सरकार का ऐलान, तीन से ज्यादा मौत वाले परिवारों को 25 लाख मुआवजा; बाकी को 10-10 लाख

संक्षेप: राजस्थान के जोधपुर और फलोदी जिले को झकझोर देने वाले भीषण सड़क हादसे में अब सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे फलोदी के बापिणी उपखंड क्षेत्र के मतोड़ा गांव में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रेलर में जा घुसा था।

Mon, 3 Nov 2025 03:53 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
राजस्थान के जोधपुर और फलोदी जिले को झकझोर देने वाले भीषण सड़क हादसे में अब सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे फलोदी के बापिणी उपखंड क्षेत्र के मतोड़ा गांव में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रेलर में जा घुसा था। इस दर्दनाक हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। मरने वालों में एक ही परिवार के सात लोग शामिल हैं।

हादसे के बाद पूरे जोधपुर जिले में मातम छा गया। मृतक सभी जोधपुर के सूरसागर इलाके के रहने वाले थे और देवउठनी एकादशी पर कपिल मुनि के आश्रम (कोलायत, बीकानेर) दर्शन कर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रेवलर के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

सोमवार को हादसे में मारे गए लोगों के परिजन जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने शव लेने से इनकार करते हुए सरकार से 25-25 लाख मुआवजा, संविदा पर नौकरी और घायलों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की।

धरने के चलते हॉस्पिटल के बाहर की सड़क जाम हो गई। पुलिस ने एहतियातन रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया और लोगों को जालौरी गेट के रास्ते से भेजा जाने लगा। बाद में प्रशासनिक अफसरों के साथ लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी और धरना समाप्त हो गया।

जोधपुर की एडीएम अंजुम ताहिर ने बताया कि मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों में तीन या उससे अधिक लोगों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे।

हादसे में मारे गए लोगों में छंवरलाल सांखला का परिवार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी लता ने कोलायत दर्शन के लिए ट्रेवलर बुक करवाई थी। लता ने अपनी पुत्रवधू से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गर्भवती बेटी दिव्या को साथ चलने के लिए कहा। दिव्या ने मां की बात मान ली और यात्रा पर चली गई। दुर्भाग्य से यह यात्रा उसकी आखिरी साबित हुई। दिव्या की शादी को मात्र आठ महीने हुए थे और वह गर्भवती थी।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन चालक की गलती के कारण यह हादसा हुआ है।

हादसे में मारे गए लोगों के शव जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखे गए थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। जोधपुर और फलोदी दोनों ही जगहों पर प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार राहत और सहायता कार्य में जुटी हुई है।

