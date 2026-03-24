अफवाह का फुल टैंक! राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर मचा हड़कंप; केन-बोतल लेकर दौड़े लोग

राजस्थान में एक अफवाह ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि आधी रात को सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगीं। पेट्रोल खत्म होने वाला है बस इसी एक लाइन ने लोगों को इस कदर बेचैन किया कि वे गाड़ियों के साथ-साथ केन, बोतल और कैंपर तक लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े।

राजस्थान में एक अफवाह ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि आधी रात को सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगीं। पेट्रोल खत्म होने वाला है बस इसी एक लाइन ने लोगों को इस कदर बेचैन किया कि वे गाड़ियों के साथ-साथ केन, बोतल और कैंपर तक लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर झगड़े हो गए और पुलिस बुलानी पड़ी।

सोमवार देर रात अचानक फैली इस अफवाह का असर बीकानेर, उदयपुर, जालोर, आबूरोड और सलूंबर समेत कई जिलों में देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर इतनी भीड़ उमड़ी कि सड़क तक लंबी कतारें लग गईं। हर कोई पहले तेल भरवाने की होड़ में था, और यही होड़ कई जगह विवाद की वजह बन गई।

जालोर में झगड़ा, बाइक गिरी, पंप बंद जालोर में तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। पेट्रोल भरवाने को लेकर वाहन चालकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। इस दौरान एक बाइक सवार गिर गया और उसकी बाइक की टंकी फूट गई।

स्थिति को बिगड़ता देख पेट्रोल पंप संचालक ने तुरंत पंप बंद कर दिया और पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया।

जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने साफ कहा यह पूरी तरह अफवाह है। जिले में सभी पेट्रोल पंप चालू हैं और कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। सलूंबर में ‘जुगाड़’ मोड ऑन, केन-बोतलों में भरवाया पेट्रोल सलूंबर में तो लोगों ने “स्टॉक करने” का पूरा इंतजाम कर लिया। गाड़ियों के अलावा लोग केन, बोतल और बड़े कैंपर लेकर पंप पर पहुंच गए।

झल्लारा, चावंड और जयसमंद क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बंद होने और कीमत बढ़ने की चर्चा ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया।

देर रात तक पंपों पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। कई जगह कर्मचारियों को भीड़ संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।

जिला रसद अधिकारी सुरेश कुमार ने लोगों से अपील की अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।

बीकानेर और आबूरोड में भी वही हाल बीकानेर में भी अफवाह ने लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। रात होते-होते लोग पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े और देखते ही देखते लंबी कतारें लग गईं।

आबूरोड में भी अचानक भीड़ बढ़ने से पंप कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए। वाहनों की लाइन इतनी लंबी हो गई कि ट्रैफिक प्रभावित होने लगा।

आखिर क्या है सच्चाई? दरअसल, 1 अप्रैल तक पेट्रोल पंप बंद होने की खबर सोशल मीडिया और लोकल चर्चाओं में तेजी से फैल गई। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के लोगों ने इसे सच मान लिया और “पहले पेट्रोल भरवाओ” की होड़ शुरू हो गई।

लेकिन प्रशासन और तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि—

• कहीं भी पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है

• सभी पंप सामान्य रूप से चालू हैं

• सप्लाई पूरी तरह सुचारू है

इंडियन ऑयल सहित अन्य कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।