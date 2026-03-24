अफवाह का फुल टैंक! राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर मचा हड़कंप; केन-बोतल लेकर दौड़े लोग
राजस्थान में एक अफवाह ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि आधी रात को सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगीं। पेट्रोल खत्म होने वाला है बस इसी एक लाइन ने लोगों को इस कदर बेचैन किया कि वे गाड़ियों के साथ-साथ केन, बोतल और कैंपर तक लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े।
राजस्थान में एक अफवाह ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि आधी रात को सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगीं। पेट्रोल खत्म होने वाला है बस इसी एक लाइन ने लोगों को इस कदर बेचैन किया कि वे गाड़ियों के साथ-साथ केन, बोतल और कैंपर तक लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर झगड़े हो गए और पुलिस बुलानी पड़ी।
सोमवार देर रात अचानक फैली इस अफवाह का असर बीकानेर, उदयपुर, जालोर, आबूरोड और सलूंबर समेत कई जिलों में देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर इतनी भीड़ उमड़ी कि सड़क तक लंबी कतारें लग गईं। हर कोई पहले तेल भरवाने की होड़ में था, और यही होड़ कई जगह विवाद की वजह बन गई।
जालोर में झगड़ा, बाइक गिरी, पंप बंद
जालोर में तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। पेट्रोल भरवाने को लेकर वाहन चालकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। इस दौरान एक बाइक सवार गिर गया और उसकी बाइक की टंकी फूट गई।
स्थिति को बिगड़ता देख पेट्रोल पंप संचालक ने तुरंत पंप बंद कर दिया और पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने साफ कहा
यह पूरी तरह अफवाह है। जिले में सभी पेट्रोल पंप चालू हैं और कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। सलूंबर में ‘जुगाड़’ मोड ऑन, केन-बोतलों में भरवाया पेट्रोल सलूंबर में तो लोगों ने “स्टॉक करने” का पूरा इंतजाम कर लिया। गाड़ियों के अलावा लोग केन, बोतल और बड़े कैंपर लेकर पंप पर पहुंच गए।
झल्लारा, चावंड और जयसमंद क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बंद होने और कीमत बढ़ने की चर्चा ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया।
देर रात तक पंपों पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। कई जगह कर्मचारियों को भीड़ संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।
जिला रसद अधिकारी सुरेश कुमार ने लोगों से अपील की अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।
बीकानेर और आबूरोड में भी वही हाल
बीकानेर में भी अफवाह ने लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। रात होते-होते लोग पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े और देखते ही देखते लंबी कतारें लग गईं।
आबूरोड में भी अचानक भीड़ बढ़ने से पंप कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए। वाहनों की लाइन इतनी लंबी हो गई कि ट्रैफिक प्रभावित होने लगा।
आखिर क्या है सच्चाई?
दरअसल, 1 अप्रैल तक पेट्रोल पंप बंद होने की खबर सोशल मीडिया और लोकल चर्चाओं में तेजी से फैल गई। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के लोगों ने इसे सच मान लिया और “पहले पेट्रोल भरवाओ” की होड़ शुरू हो गई।
लेकिन प्रशासन और तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि—
• कहीं भी पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है
• सभी पंप सामान्य रूप से चालू हैं
• सप्लाई पूरी तरह सुचारू है
इंडियन ऑयल सहित अन्य कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
अफवाह ने दिखाया घबराहट का रिएक्शन
यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि अफवाह कितनी तेजी से हकीकत का रूप ले सकती है। एक झूठी खबर ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया, बल्कि सड़क पर अव्यवस्था और झगड़े तक की स्थिति पैदा कर दी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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