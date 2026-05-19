राजस्थान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम
राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने मंगलवार से नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके तहत पेट्रोल करीब 94 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है।
राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने मंगलवार से नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके तहत पेट्रोल करीब 94 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार पांच दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
जयपुर समेत कई शहरों में नए रेट लागू
नई दरों के लागू होने के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं, सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल करीब 110.40 रुपए और डीजल लगभग 95.65 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। इन जिलों में पहले से ही ईंधन की कीमतें अधिक रहती हैं, जो अब और बढ़ गई हैं।
15 मई को भी बढ़े थे 3-3 रुपए
गौरतलब है कि इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में कम समय में बार-बार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी के बजट पर सीधा असर डाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका मुख्य कारण है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल हुआ महंगा
दरअसल, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी के कारण तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ा है, जिसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने खुदरा कीमतों में इजाफा किया है।
भारत की आयात निर्भरता से बढ़ता असर
भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी ईंधन की कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में ‘डेली प्राइस रिवीजन’ यानी डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू है, जिसके तहत हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट तय किए जाते हैं।
टैक्स और चार्ज से बढ़ती अंतिम कीमत
ईंधन की कीमत केवल कच्चे तेल की लागत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं। कच्चे तेल की बेस प्राइस के अलावा रिफाइनिंग लागत, तेल कंपनियों का मार्जिन, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्य सरकार का वैट (VAT) जोड़कर अंतिम कीमत तय होती है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।
महंगाई पर पड़ेगा सीधा असर
कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि यदि डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मालभाड़ा और यात्री किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इससे फल-सब्जियों, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की लागत भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई और तेज हो सकती है।
पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़, लोगों में नाराजगी
जयपुर में मंगलवार सुबह से नई दरें लागू होने के बाद कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड़ देखने को मिली। आम लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी से घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है।
आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहती है और मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं होता, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल उपभोक्ताओं और कारोबारियों की नजरें सरकार की आगामी रणनीति और वैश्विक परिस्थितियों पर टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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