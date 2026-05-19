राजस्थान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम

राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने मंगलवार से नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके तहत पेट्रोल करीब 94 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है।

राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने मंगलवार से नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके तहत पेट्रोल करीब 94 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार पांच दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

जयपुर समेत कई शहरों में नए रेट लागू नई दरों के लागू होने के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं, सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल करीब 110.40 रुपए और डीजल लगभग 95.65 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। इन जिलों में पहले से ही ईंधन की कीमतें अधिक रहती हैं, जो अब और बढ़ गई हैं।

15 मई को भी बढ़े थे 3-3 रुपए गौरतलब है कि इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में कम समय में बार-बार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी के बजट पर सीधा असर डाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका मुख्य कारण है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल हुआ महंगा दरअसल, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी के कारण तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ा है, जिसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने खुदरा कीमतों में इजाफा किया है।

भारत की आयात निर्भरता से बढ़ता असर भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी ईंधन की कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में ‘डेली प्राइस रिवीजन’ यानी डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू है, जिसके तहत हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट तय किए जाते हैं।

टैक्स और चार्ज से बढ़ती अंतिम कीमत ईंधन की कीमत केवल कच्चे तेल की लागत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं। कच्चे तेल की बेस प्राइस के अलावा रिफाइनिंग लागत, तेल कंपनियों का मार्जिन, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्य सरकार का वैट (VAT) जोड़कर अंतिम कीमत तय होती है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

महंगाई पर पड़ेगा सीधा असर कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि यदि डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मालभाड़ा और यात्री किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इससे फल-सब्जियों, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की लागत भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई और तेज हो सकती है।

पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़, लोगों में नाराजगी जयपुर में मंगलवार सुबह से नई दरें लागू होने के बाद कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड़ देखने को मिली। आम लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी से घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है।