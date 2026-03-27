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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल संकट पर PM मोदी आज शाम CM भजनलाल से फीडबैक लेंगे

Mar 27, 2026 04:58 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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दुनिया भर में गहराते ईरान-इजराइल युद्ध के संकट के बीच राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल संकट पर PM मोदी आज शाम CM भजनलाल से फीडबैक लेंगे

दुनिया भर में गहराते ईरान-इजराइल युद्ध के संकट के बीच राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर है। आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तनाव के बीच राज्यों में ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक कर प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान में ईंधन और खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

सीएम से पीएम को फीडबैक

सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री को तेल, डीजल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई का पूरा फीडबैक देंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर राजस्थान के आम आदमी की रसोई पर नहीं पड़ेगा। राज्य में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पूरी तरह नियंत्रण में है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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एलपीजी डिलीवरी में OTP सिस्टम लागू

सरकार ने सप्लाई को पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी रोकने के लिए एलपीजी डिलीवरी में OTP सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। अब गैस सिलेंडर मिलने पर ग्राहक को OTP देना होगा और डिलीवरी बॉय को पासबुक में एंट्री करनी होगी। मुख्यमंत्री ने होटल और अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पीएनजी (PNG) का उपयोग बढ़ाएं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।

जमाखोरी रोकने के कड़े कदम

ईंधन और उर्वरक की जमाखोरी रोकने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी की टीमें 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विपक्षी नेता भी सरकार के सतर्कता भरे कदमों का समर्थन कर रहे हैं।

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खाड़ी देशों में फंसे प्रवासियों की सुरक्षा

युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। दुबई, कुवैत, रियाद और बहरीन में रह रहे प्रवासियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन के जरिए हर संभव मदद की जा रही है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रहने, खाने और वतन वापसी में सहूलियत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएँ नहीं।

आपूर्ति की पारदर्शिता और निगरानी

राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोलियम कंपनियों और एलपीजी एजेंसियों के साथ लगातार संवाद किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा को तुरंत दूर किया जा सके। सभी जिलों में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पूरी तरह रोकी जा रही है।

किसानों और उर्वरकों की सप्लाई

राज्य में उर्वरकों की सप्लाई भी नियमित रूप से हो रही है। किसान और कृषि उत्पादकों को प्रभावित न करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के हर जिले में आपूर्ति की निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाने का प्रबंध है।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश साफ है: “हमारा फोकस राजस्थान के नागरिकों को भरोसा देने और किसी भी आपूर्ति संकट से बचाने पर है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों से सावधान रहें और सरकारी अपडेट पर ही भरोसा करें।”

राजस्थान में यह कदम राज्यवासियों के लिए राहत की खबर है और दिखाता है कि सरकार समय रहते आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे और मजबूत किया जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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