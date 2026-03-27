राजस्थान में पेट्रोल-डीजल संकट पर PM मोदी आज शाम CM भजनलाल से फीडबैक लेंगे

दुनिया भर में गहराते ईरान-इजराइल युद्ध के संकट के बीच राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।

दुनिया भर में गहराते ईरान-इजराइल युद्ध के संकट के बीच राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर है। आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तनाव के बीच राज्यों में ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक कर प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान में ईंधन और खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

सीएम से पीएम को फीडबैक सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री को तेल, डीजल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई का पूरा फीडबैक देंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर राजस्थान के आम आदमी की रसोई पर नहीं पड़ेगा। राज्य में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पूरी तरह नियंत्रण में है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

एलपीजी डिलीवरी में OTP सिस्टम लागू सरकार ने सप्लाई को पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी रोकने के लिए एलपीजी डिलीवरी में OTP सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। अब गैस सिलेंडर मिलने पर ग्राहक को OTP देना होगा और डिलीवरी बॉय को पासबुक में एंट्री करनी होगी। मुख्यमंत्री ने होटल और अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पीएनजी (PNG) का उपयोग बढ़ाएं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।

जमाखोरी रोकने के कड़े कदम ईंधन और उर्वरक की जमाखोरी रोकने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी की टीमें 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विपक्षी नेता भी सरकार के सतर्कता भरे कदमों का समर्थन कर रहे हैं।

खाड़ी देशों में फंसे प्रवासियों की सुरक्षा युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। दुबई, कुवैत, रियाद और बहरीन में रह रहे प्रवासियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन के जरिए हर संभव मदद की जा रही है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रहने, खाने और वतन वापसी में सहूलियत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएँ नहीं।

आपूर्ति की पारदर्शिता और निगरानी राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोलियम कंपनियों और एलपीजी एजेंसियों के साथ लगातार संवाद किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा को तुरंत दूर किया जा सके। सभी जिलों में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पूरी तरह रोकी जा रही है।

किसानों और उर्वरकों की सप्लाई राज्य में उर्वरकों की सप्लाई भी नियमित रूप से हो रही है। किसान और कृषि उत्पादकों को प्रभावित न करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के हर जिले में आपूर्ति की निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाने का प्रबंध है।

मुख्यमंत्री का संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश साफ है: “हमारा फोकस राजस्थान के नागरिकों को भरोसा देने और किसी भी आपूर्ति संकट से बचाने पर है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों से सावधान रहें और सरकारी अपडेट पर ही भरोसा करें।”