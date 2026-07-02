Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में भुगतान तंत्र ठप, पेंशन से इलाज तक लोग परेशान; गहलोत का दावा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि सरकार को समय रहते इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से आम लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है

राजस्थान में भुगतान तंत्र ठप, पेंशन से इलाज तक लोग परेशान; गहलोत का दावा

राजस्थान की सियासत में गुरुवार को उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए। गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश का सरकारी भुगतान तंत्र लगभग ठप हो चुका है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, मरीजों और छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास में वित्तीय कुप्रबंधन की सबसे गंभीर स्थिति बताते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर उठाए सवाल

गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि यह किसी एक विभाग या योजना तक सीमित समस्या नहीं है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर रिटायर हो चुके कार्मिकों, दुर्घटना पीड़ित परिवारों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर संचालकों और छोटे ठेकेदारों तक, हर वर्ग अपने वैध भुगतान के लिए परेशान है। उनका कहना है कि जिस व्यवस्था पर लाखों लोगों का भरोसा टिका होना चाहिए, वही आज संकट में दिखाई दे रही है।

ये भी पढ़ें:ढल गया दिन… हो गई रात स्टेटस लगाने के कुछ घंटे बाद मौत; दौसा बस अग्निकांड कहानी

सीएम से तत्काल दखल की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि सरकार को समय रहते इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से आम लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में पत्नी पर भूत-प्रेत का साया समझ बैठा पति; पत्नी-बच्चों की हत्या

आरजीएचएस योजना पर भी उठाए सवाल

गहलोत ने सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना से जुड़े निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपये का भुगतान महीनों से लंबित है। इसकी वजह से कई अस्पतालों ने योजना के तहत सेवाएं सीमित करने या सरकार के साथ किए गए एमओयू समाप्त करने तक की चेतावनी दे दी है।

ये भी पढ़ें:PM मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, 5 लाख के मोबाइल समेटकर हो गया फरार

कैशलेस इलाज का दावा कमजोर पड़ा

गहलोत ने कहा कि कैशलेस इलाज का वादा करने वाली योजना में अब मरीजों और पेंशनभोगियों को पहले अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। बाद में सरकार से भुगतान मिलने की उम्मीद पर इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार अस्पतालों को लिखित गारंटी दे, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मानवाधिकार आयोग के संज्ञान का भी जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी कहा कि आरजीएचएस के भुगतान में देरी का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

दुर्घटना पीड़ित परिवारों की परेशानी बढ़ी

गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली पांच लाख रुपये की सहायता राशि भी कई परिवारों तक नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मामलों में दावे स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान लंबित है।

संवेदनशील मामलों में भी इंतजार

गहलोत ने लिखा कि जिस परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो, उसके लिए हर दिन संघर्ष का होता है। ऐसे परिवारों को स्वीकृति मिलने के बाद भी महीनों तक आर्थिक सहायता का इंतजार करना पड़े, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।

रिटायर कर्मचारियों के भुगतान भी अटके

पूर्व मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जीपीएफ, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश जैसी राशि, जो कर्मचारियों का अधिकार है, वह भी कई महीनों तक जारी नहीं हो रही।

पेंशनभोगियों पर सबसे ज्यादा असर

गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी कई जिलों में लंबे समय से लंबित है। इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों को सबसे अधिक आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ट्रेजरी से पास बिलों का भुगतान नहीं

गहलोत ने आरोप लगाया कि ट्रेजरी से पास हो चुके बिलों का भुगतान भी कई महीनों से अटका हुआ है। इसका सीधा असर सड़क, पेयजल और अन्य विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है।

छोटे ठेकेदारों और श्रमिकों पर संकट

उन्होंने कहा कि छोटे ठेकेदारों को अपने वैध भुगतान के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। भुगतान अटकने से हजारों श्रमिकों और छोटे उद्यमियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

‘यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, मानवीय संकट’

गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका, सम्मान और भरोसे से जुड़ा विषय है। जिस राज्य को अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सेवा प्रदाताओं के भरोसे पर खड़ा होना चाहिए, वहां आज वही भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।

अब सरकार के जवाब का इंतजार

गहलोत के इस पत्र के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति और सरकारी भुगतान व्यवस्था को लेकर सियासी बहस तेज होने की संभावना है। अब नजर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर रहेगी कि वह इन आरोपों का क्या जवाब देती है और लंबित भुगतानों को लेकर क्या कदम उठाती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Ashok Gehlot अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।