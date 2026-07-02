राजस्थान में भुगतान तंत्र ठप, पेंशन से इलाज तक लोग परेशान; गहलोत का दावा

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि सरकार को समय रहते इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से आम लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है

राजस्थान की सियासत में गुरुवार को उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए। गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश का सरकारी भुगतान तंत्र लगभग ठप हो चुका है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, मरीजों और छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास में वित्तीय कुप्रबंधन की सबसे गंभीर स्थिति बताते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर उठाए सवाल गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि यह किसी एक विभाग या योजना तक सीमित समस्या नहीं है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर रिटायर हो चुके कार्मिकों, दुर्घटना पीड़ित परिवारों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर संचालकों और छोटे ठेकेदारों तक, हर वर्ग अपने वैध भुगतान के लिए परेशान है। उनका कहना है कि जिस व्यवस्था पर लाखों लोगों का भरोसा टिका होना चाहिए, वही आज संकट में दिखाई दे रही है।

सीएम से तत्काल दखल की मांग पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि सरकार को समय रहते इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से आम लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

आरजीएचएस योजना पर भी उठाए सवाल गहलोत ने सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना से जुड़े निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपये का भुगतान महीनों से लंबित है। इसकी वजह से कई अस्पतालों ने योजना के तहत सेवाएं सीमित करने या सरकार के साथ किए गए एमओयू समाप्त करने तक की चेतावनी दे दी है।

कैशलेस इलाज का दावा कमजोर पड़ा गहलोत ने कहा कि कैशलेस इलाज का वादा करने वाली योजना में अब मरीजों और पेंशनभोगियों को पहले अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। बाद में सरकार से भुगतान मिलने की उम्मीद पर इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार अस्पतालों को लिखित गारंटी दे, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मानवाधिकार आयोग के संज्ञान का भी जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी कहा कि आरजीएचएस के भुगतान में देरी का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

दुर्घटना पीड़ित परिवारों की परेशानी बढ़ी गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली पांच लाख रुपये की सहायता राशि भी कई परिवारों तक नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मामलों में दावे स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान लंबित है।

संवेदनशील मामलों में भी इंतजार गहलोत ने लिखा कि जिस परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो, उसके लिए हर दिन संघर्ष का होता है। ऐसे परिवारों को स्वीकृति मिलने के बाद भी महीनों तक आर्थिक सहायता का इंतजार करना पड़े, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।

रिटायर कर्मचारियों के भुगतान भी अटके पूर्व मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जीपीएफ, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश जैसी राशि, जो कर्मचारियों का अधिकार है, वह भी कई महीनों तक जारी नहीं हो रही।

पेंशनभोगियों पर सबसे ज्यादा असर गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी कई जिलों में लंबे समय से लंबित है। इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों को सबसे अधिक आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ट्रेजरी से पास बिलों का भुगतान नहीं गहलोत ने आरोप लगाया कि ट्रेजरी से पास हो चुके बिलों का भुगतान भी कई महीनों से अटका हुआ है। इसका सीधा असर सड़क, पेयजल और अन्य विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है।

छोटे ठेकेदारों और श्रमिकों पर संकट उन्होंने कहा कि छोटे ठेकेदारों को अपने वैध भुगतान के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। भुगतान अटकने से हजारों श्रमिकों और छोटे उद्यमियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

‘यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, मानवीय संकट’ गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका, सम्मान और भरोसे से जुड़ा विषय है। जिस राज्य को अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सेवा प्रदाताओं के भरोसे पर खड़ा होना चाहिए, वहां आज वही भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।