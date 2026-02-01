Hindustan Hindi News
राजस्थान में चारपाई पर बैठे-बैठे पैसे लेते दिखे पटवारी, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

संक्षेप:

जोधपुर जिले में एक पटवारी का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। बालेसर उपखंड के अंतर्गत चामू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा में तैनात पटवारी दिनेश कुमार को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

Feb 01, 2026 12:45 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जोधपुर जिले में एक पटवारी का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। बालेसर उपखंड के अंतर्गत चामू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा में तैनात पटवारी दिनेश कुमार को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वीडियो में पटवारी चारपाई पर आराम करते हुए कुछ लोगों से रुपए लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

वायरल वीडियो सामने आने के बाद बालेसर उपखंड अधिकारी भवानीसिंह चारण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी से स्पष्टीकरण मांगा है। एसडीओ ने शुक्रवार शाम को पटवारी को नोटिस जारी कर वीडियो की सत्यता, परिस्थितियों और पैसों के लेन-देन को लेकर जवाब तलब किया है। प्रशासन का कहना है कि पटवारी के जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा का पटवारी दिनेश कुमार चारपाई पर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग उनके पास आकर रुपए देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पटवारी ने सरकारी कार्य के बदले पैसे लिए हैं। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय स्तर पर भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई और शिकायतें प्रशासन तक पहुंचीं।

पटवारी की सफाई

मामले में सफाई देते हुए पटवारी दिनेश कुमार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो करीब दो साल पुराना है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पटवारी के अनुसार, उस समय ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा स्थित गौशाला की चारदीवारी निर्माण और पंजीयन के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्र किया जा रहा था। ग्रामीण अपनी इच्छा से गौशाला के विकास और गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से राशि दे रहे थे।

पटवारी ने दावा किया कि यह कोई सरकारी शुल्क या रिश्वत नहीं थी, बल्कि सामाजिक कार्य के लिए लिया गया सहयोग था। उन्होंने यह भी कहा कि चंदे की राशि का उपयोग गौशाला से जुड़े कार्यों में किया गया था और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है।

प्रशासन की कार्रवाई

हालांकि, पटवारी की सफाई के बावजूद प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उपखंड अधिकारी भवानीसिंह चारण ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दर्शाई गई परिस्थितियों को लेकर पटवारी से लिखित जवाब मांगा गया है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि क्या पटवारी को चंदा एकत्र करने का अधिकार था और क्या इस प्रक्रिया में किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है।

एसडीओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संवेदनशील है, क्योंकि वीडियो में एक राजस्व कर्मचारी पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे मामलों में प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ जांच करनी होती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

ग्रामीणों में चर्चा

इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में भी चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ ग्रामीण पटवारी की सफाई से सहमत नजर आ रहे हैं और इसे गौशाला के लिए लिया गया चंदा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह खुलेआम पैसे लेना गलत संदेश देता है और इसकी जांच जरूरी है।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

प्रशासन का कहना है कि पटवारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अगर पटवारी का पक्ष सही पाया गया तो उन्हें राहत मिल सकती है।

फिलहाल, यह मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में है और सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और एसडीओ के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।

