राजस्थान: पार्वती नदी में नहाने उतरे 4 दोस्त बहे, एक की मौत, तीन की तलाश जारी

इटावा के खातोली थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर पार्वती नदी के छुआरी धाम में एक भयावह हादसा घिर गया। नहाने उतरे सात दोस्तों में से चार अचानक तेज बहाव में फंस गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया, जबकि तीन अभी तक लापता हैं। पूरे इलाके में मातम छा गया और प्रशासन ने तत्काल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया।

डीएसपी शिवम जोशी के अनुसार, घटना 22 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे हुई। खातोली कस्बे के कुछ किशोर नहाने के लिए छुआरी धाम पहुंचे। अचानक तेज बहाव में अशफाक (17) बह गया। उसे बचाने के लिए उसके दोस्त मोहित सुमन (18), सोनू सुमन (17) और आयुष गुर्जर (16) पानी में कूद पड़े। इस दौरान स्थानीय एएसआई बृजमोहन पांडे और ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।

ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आयुष का शव बरामद कर मॉर्चुरी में रखवाया गया। वहीं मोहित, सोनू और अशफाक की तलाश के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शाम तक सक्रिय रहीं। अंधेरा होने के कारण रात को सर्च अभियान रोकना पड़ा। मंगलवार सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। कोटा ग्रामीण एएसपी रामकल्याण मीना, स्थानीय पुलिस, गोताखोर हयात खान और बचाव दल ने तीनों लापता दोस्तों को खोजने में जुटे हुए हैं। 20 घंटे बीत जाने के बावजूद मंगलवार सुबह तक कोई सफलता नहीं मिली।

इस हादसे में 13 वर्षीय विक्रम सुमन की बहादुरी ने कई लोगों को झकझोर दिया। विक्रम ने बताया कि अशफाक फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में मोहित और सोनू भी बह गए। विक्रम ने तत्परता दिखाते हुए अभिषेक योगी और धर्मराज योगी को बहने से बचाने के लिए अपनी साफी फेंकी और उन्हें किनारे तक खींच लाया। हालांकि, उसका भाई मोहित अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है।