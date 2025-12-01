क्या इस बार संसद शीतकालीन सत्र में पूरी होंगी राजस्थान की उम्मीदें? सांसद रावत उठाएंगे 75 सवाल

संक्षेप: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मन्नालाल रावत पर पूरे राजस्थान की नजर रहेगी। 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में रावत कुल 75 सवाल उठाने की तैयारी में हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मन्नालाल रावत पर पूरे राजस्थान की नजर रहेगी। 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में रावत कुल 75 सवाल उठाने की तैयारी में हैं। शिक्षा, रोजगार, रेल–फ्लाइट कनेक्टिविटी, हाईवे सुधार और 400 से अधिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में रावत ने इस सत्र के लिए अपनी पूरी प्लानिंग साझा की।

पिछले सात सत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रावत अब तक कुल 41 सवाल पूछ चुके हैं। वे राजस्थान के उन तीन सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए हैं। इस बार भी वे उदयपुर और मेवाड़ की जरूरतों को केंद्रीय मंच पर मजबूती से रखने की तैयारी में हैं।

उदयपुर शहर के लिए रावत ने कई अहम मुद्दे सूचीबद्ध किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर से एयरपोर्ट रूट पर प्रतापनगर से देबारी तक लगभग 2.5 किमी क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या रहती है। इसे दूर करने के लिए वे एलिवेटेड रोड निर्माण की मांग करेंगे। उनके अनुसार, यह परियोजना लाखों लोगों को राहत देगी और हादसों में भी कमी लाएगी।

साथ ही, वे उदयपुर एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट शुरू करवाने और इंटरनेशनल फ्लाइट की मांग पर भी जोर देंगे। एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए भी वे लगातार फॉलोअप करेंगे। शहर में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की प्रक्रिया तेज करवाना भी उनके प्रमुख एजेंडे में है।

रावत ने कहा कि राजस्थान में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें राज्य सूची में आरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन केंद्र की सूची में शामिल न होने के कारण उन्हें केंद्रीय स्तर पर लाभ नहीं मिलता। वे ओबीसी से जुड़ी कई जातियों को केंद्र सूची में जोड़ने का विषय संसद में उठाएंगे, ताकि राज्य और केंद्र के बीच मौजूद ‘लिस्टेड गैप’ को दूर किया जा सके।

उदयपुर की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना भी रावत के एजेंडे में है। उन्होंने बताया कि उदयपुर को दक्षिण भारत के बड़े टूरिस्ट शहरों से जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। अजमेर और अहमदाबाद में 12 घंटे से अधिक रुकने वाली कई ट्रेनों को उदयपुर तक बढ़ाया जा सकता है।

वे उदयपुर से दिल्ली और उदयपुर से वाया सूरत मुंबई तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग उठाएंगे। साथ ही उदयपुर–चित्तौड़गढ़ रूट पर विद्युत लाइन को डबल करने की बात भी रखी जाएगी।

उदयपुर-पिंडवाड़ा व अन्य हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। रावत के अनुसार, उदयपुर–अहमदाबाद सिक्स लेन हाईवे पर 5 में से 3 ब्लैक स्पॉट ठीक किए जा चुके हैं और बाकी दो पर भी जल्द काम शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा उदयपुर–बांसवाड़ा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करने की मांग भी इस सत्र में उठाई जाएगी।

नए बने सलूंबर जिले के विकास के लिए रावत मेडिकल कॉलेज, नवोदय स्कूल और जिला मुख्यालय से जुड़ी अहम आवश्यकताओं को संसद में उठाएंगे। वे केंद्र से इन योजनाओं को मंजूरी दिलाने का प्रयास करेंगे।

उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की 400 से अधिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार की मांग इस सत्र का मुख्य मुद्दा होगा। रावत ने कहा कि कई बावड़ियां बेहद खराब स्थिति में हैं और उनके संरक्षण की तत्काल जरूरत है।

इसके अलावा वे चावंड में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगाने की मांग भी करेंगे। वे मानगढ़ धाम को 10 जनजाति स्मारक संग्रहालयों की तर्ज पर विकसित कराने की मांग भी उठाएंगे।

उदयपुर क्षेत्र में जनजाति आबादी बिखरी हुई है। रावत ने बताया कि ‘धरती आबा उन्नत ग्राम आबा’ योजना के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियां इस योजना में शामिल हैं। वे इसे घटाकर 50 से अधिक आबादी वाली बस्तियों पर लागू कराने की मांग करेंगे, ताकि सड़क और अन्य विकास योजनाओं का सीधा लाभ अधिक गांवों तक पहुंच सके।