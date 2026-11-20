जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 37 में से 30 जिलों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। भाजपा चार जिलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

वहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। डूंगरपुर में BAP सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी रही है।

राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव में पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश की 37 जिला इकाइयों में पंचायत समिति सदस्यों के कुल 7543 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने 3558 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 2122 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच 1436 सीटों का अंतर है। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 612 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 37 में से 30 जिलों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। भाजपा चार जिलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। डूंगरपुर में BAP सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी रही है। डीग में निर्दलीय उम्मीदवारों और नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं।

जयपुर में कांग्रेस को बड़ी बढ़त, भाजपा काफी पीछे राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बड़ी बढ़त बनाई है। जिले के 386 वार्डों में से कांग्रेस ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 87 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 20 और RLP ने 60 सीटों पर जीत हासिल की है। जयपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच 129 सीटों का अंतर रहा।

जोधपुर में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। यहां 351 सीटों में से कांग्रेस को 195, भाजपा को 81 और RLP को 62 सीटें मिली हैं। सीकर में कांग्रेस ने 304 में से 178 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया। भाजपा को यहां 87 सीटें मिलीं। झुंझुनूं में कांग्रेस ने 130 और भाजपा ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की। चूरू में मुकाबला काफी करीबी रहा। यहां भाजपा को 84 और कांग्रेस को 83 सीटें मिलीं।

दौसा, भरतपुर और भीलवाड़ा में भी कांग्रेस आगे दौसा में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 240 में से 135 सीटें जीतीं। भाजपा को 59 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 41 सीटें मिलीं। भरतपुर में कांग्रेस ने 46 और भाजपा ने 32 सीटें जीतीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 76 सीटें जीतकर सबसे आगे रहे। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने 165 और भाजपा ने 111 सीटें हासिल कीं। बीकानेर में भी कांग्रेस 155 सीटों के साथ आगे रही, जबकि भाजपा को 65 सीटें मिलीं।

अजमेर और बालोतरा में भाजपा ने बढ़त बनाई। अजमेर में भाजपा को 83 और कांग्रेस को 80 सीटें मिलीं। बालोतरा में भाजपा ने 60 और कांग्रेस ने 47 सीटें जीतीं। उदयपुर में भी भाजपा ने 146 सीटें जीतकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। यहां कांग्रेस को 137 सीटें मिलीं।

नागौर में RLP का दम, डूंगरपुर में BAP आगे नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां RLP ने 212 में से 92 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का स्थान हासिल किया। कांग्रेस को 60 और भाजपा को 37 सीटें मिलीं। डूंगरपुर में BAP ने 86 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा सीटें हासिल कीं। कांग्रेस को 74 और भाजपा को 65 सीटें मिलीं। बांसवाड़ा में कांग्रेस 111 सीटों के साथ आगे रही, जबकि BAP ने 87 और भाजपा ने 55 सीटें जीतीं।

डीग में निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 39 सीटें जीतकर सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। यहां कांग्रेस को 25 और भाजपा को 14 सीटें मिलीं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस को 55, भाजपा को 42 और BAP को 39 सीटें मिलीं। सलूम्बर में कांग्रेस ने 32, BAP ने 25 और भाजपा ने 30 सीटें हासिल कीं।

कुल सीटों में अन्य दलों की स्थिति प्रदेशभर में भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 612 सीटें जीतीं। RLP के खाते में 489 सीटें आईं। BAP ने 268, बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 60 और माकपा (CPIM) ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी (AAP) को महज 2 सीटें मिलीं, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) का खाता भी नहीं खुला।