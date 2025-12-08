राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था पर बड़ा निर्णय,जिला प्रमुख-प्रधान हटेंगे; SDM और कलेक्टर लेंगे कमान

संक्षेप: राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत समितियों में प्रधानों और जिला परिषदों में जिला प्रमुखों का कार्यकाल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने लगा है। कार्यकाल पूरा होने के साथ ही सरकार द्वारा यहां प्रशासकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत समितियों में प्रधानों और जिला परिषदों में जिला प्रमुखों का कार्यकाल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने लगा है। कार्यकाल पूरा होने के साथ ही सरकार द्वारा यहां प्रशासकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल 11 दिसंबर तक समाप्त हो रहा है, वहां संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक बनाया जाएगा। इसी तरह जिला परिषदों में जिला कलेक्टर को प्रशासक का दायित्व सौंपा जाएगा।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। चुनाव होने तक सरपंचों और वार्ड पंचों की कमेटी को प्रशासकीय powers प्रदान की गई थीं। इस व्यवस्था से सरपंचों का कार्यकाल व्यावहारिक रूप से बढ़ गया था। लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सरकार ने इस बार नए मॉडल को अपनाते हुए प्रशासकीय नियंत्रण राजस्व अफसरों को दिया है।

प्रधानों की ओर से भी सरपंचों की तर्ज पर कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी। इसको लेकर सबसे पहले पंचायती राज मंत्री स्तर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, बाद में यह मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई। लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और पूर्व व्यवस्था के अनुसार एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लागू कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और चुनावी माहौल तक राजनीतिक दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य में दिसंबर माह के भीतर लगभग 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये पंचायत समितियां उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद सहित 21 जिलों में स्थित हैं। जिला कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वे तय करें कि संबंधित जिलों में कौन-सा एसडीएम किस पंचायत समिति का प्रशासक बनेगा। यानी नियुक्ति की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन के विवेक पर आधारित होगी।

जिन जिला परिषदों में जिला प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां अब जिला कलेक्टर कार्यभार संभालेंगे। इनमें जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर और टोंक जिले शामिल हैं।

प्रदेश में अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके। ऐसे में राज्य सरकार को प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। इस बार ग्राम सचिवों को प्रशासक बनाने के बजाय उच्च प्रशासनिक रैंक वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी देना सरकार का नया प्रयोग माना जा रहा है।