राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी पूरी? मंत्री खर्रा ने दिया बड़ा बयान
राजस्थान में लंबे समय से चर्चा और इंतजार के बीच पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव कब होंगे, इसे लेकर जारी अटकलों के बीच शनिवार को भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया।
राजस्थान में लंबे समय से चर्चा और इंतजार के बीच पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव कब होंगे, इसे लेकर जारी अटकलों के बीच शनिवार को भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया। अजमेर दौरे पर पहुंचे स्वायत्त शासन मंत्री ने साफ कहा कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और निर्वाचन आयोग जो भी सहयोग मांगेगा, वह उपलब्ध कराया जाएगा।
यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में और देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब चुनाव ज्यादा समय तक नहीं टाले जा सकते।
अजमेर दौरे में विकास और चुनाव दोनों पर संदेश
शनिवार को अजमेर में झलकारी बाई स्मारक क्षेत्र के पास बनने वाले कन्वेंशन सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चुनाव और विकास दोनों मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य निर्वाचन आयोग को हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा।
खर्रा ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आयोग जो भी प्रशासनिक या अन्य सहयोग मांगेगा, सरकार उसे पूरा करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का विषय है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
कन्वेंशन सेंटर बनेगा अजमेर की नई पहचान
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अजमेर के लिए बड़ी विकास परियोजना की भी जानकारी दी। झलकारी बाई स्मारक और साइंस पार्क क्षेत्र के निकट बनने वाले कन्वेंशन सेंटर को शहर के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताया गया।
उन्होंने कहा कि यहां करीब 1400 लोगों की क्षमता वाला मुख्य कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 400 लोगों की बैठने क्षमता वाला दूसरा सेंटर भी विकसित होगा, जिससे बड़े आयोजनों और कार्यक्रमों को नया मंच मिलेगा।
इस परियोजना के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को 3.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 28 करोड़ रुपए अजमेर विकास प्राधिकरण और 6 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के तहत लगाए जाएंगे।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की अड़चन भी जल्द होगी दूर
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस दौरान कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि परियोजना के अलाइमेंट को लेकर जो तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें सामने आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा ताकि विकास कार्य गति पकड़ सकें।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ा चुनावी दबाव
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट की टिप्पणी ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने का मतलब यह नहीं कि चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले जाएं।
कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा बढ़ाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी निकायों के वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए।
साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में आगे देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
अब मंत्री के बयान और हाईकोर्ट की समय सीमा के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर जल्द बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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