राजस्थान के पंचायत चुनाव में 16 जिलों में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, कहीं वसुंधरा राजे तो कहीं जूली की परीक्षा

कहीं बागी उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) जैसे दल मुकाबले में नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने अपनी सीटें बचाने के साथ-साथ जिला प्रमुख बनाने की चुनौती भी है।

कहीं बागी उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) जैसे दल मुकाबले में नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने अपनी सीटें बचाने के साथ-साथ जिला प्रमुख बनाने की चुनौती भी है। आइए, उन जिलों का सियासी गणित समझते हैं, जहां बड़े नामों की प्रतिष्ठा चुनावी मैदान में है।

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने का चुनाव अब सिर्फ जिला परिषद की सीटों तक सीमित नहीं रहा। इस मुकाबले में बड़े नेताओं की सियासी साख, मंत्रियों का प्रभाव, पूर्व मंत्रियों की पकड़ और पार्टियों के भीतर की खींचतान भी दांव पर है। 22 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों में मतदान होगा। 586 जिला परिषद सीटों के लिए 1693 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, असली सवाल जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने का है।

कहीं बागी उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) जैसे दल मुकाबले में नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने अपनी सीटें बचाने के साथ-साथ जिला प्रमुख बनाने की चुनौती भी है। आइए, उन जिलों का सियासी गणित समझते हैं, जहां बड़े नामों की प्रतिष्ठा चुनावी मैदान में है।

1. अजमेर: मंत्री और पूर्व मंत्री के प्रभाव की परीक्षा अजमेर में इस बार मुकाबले की चर्चा 2020 के चुनाव से शुरू होती है। तब भाजपा ने जिला परिषद की 32 में से 21 सीटें जीती थीं, लेकिन क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस के समर्थन से बागी सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बन गई थीं। इस बार RLP के 17 और पांच निर्दलीय उम्मीदवार कई वार्डों में मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं।

मैदान में पूर्व जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, पूर्व उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर की पत्नी कमलेश गुर्जर जैसे चेहरे हैं। पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट के परिवार से जुड़े उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा और भाजपा के मंत्री सुरेश सिंह रावत के लिए भी यह चुनाव राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा है।

2. बाड़मेर: RLP के बीच किसका बिगड़ेगा गणित? बाड़मेर में 2020 के चुनाव में भाजपा ने 37 में से 18 सीटें जीती थीं, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख बने थे। इस बार भी मुकाबले में RLP की मौजूदगी अहम है। जिन इलाकों में पार्टी का स्थानीय जनाधार है, वहां भाजपा और कांग्रेस के सामने वोटों के बंटवारे की चुनौती रह सकती है।

कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री अमीन खान के बेटे शेर मोहम्मद, पूर्व मंत्री गफूर अहमद और जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा मैदान में हैं। भाजपा की ओर से खंगार सिंह सोढा, मनोहर सिंह पापड़ा, प्रभा चौधरी और बालाराम मुंड जैसे नाम चुनाव लड़ रहे हैं।

यहां कांग्रेस के हरीश चौधरी, अमीन खान और पूर्व विधायक मेवाराम जैन के साथ भाजपा के मंत्री केके विश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विधायक आदूराम मेघवाल की प्रतिष्ठा भी चर्चा में है।

3. अलवर: टीकाराम जूली के सामने नई चुनौती अलवर में नए जिले बनने के बाद यह पहला जिला परिषद चुनाव है। पिछली बार कांग्रेस के बलवीर छिल्लर जिला प्रमुख बने थे। इस बार 35 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बसपा की मौजूदगी भी मुकाबले के समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

कांग्रेस की ओर से ललिता मीणा, अनिता मीणा और विमला वर्मा जैसे चेहरे मैदान में हैं। भाजपा की ओर से संतोष मीणा और सीमा मीणा चुनाव लड़ रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के लिए यह चुनाव अहम है। वहीं भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी चर्चा में रहेगी।

4. भीलवाड़ा: RLP की एंट्री से मुकाबले में नया मोड़ भीलवाड़ा में 2020 में भाजपा की बरजी देवी भील जिला प्रमुख बनी थीं। इस बार RLP के सात उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से दुर्गपाल सिंह, आशीष चौधरी, कोजीराम और कमल सिंह, जबकि भाजपा की तरफ से शिवराज, राहुल शर्मा, बजरंग सिंह और रूपलाल जाट जैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल जाट और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के साथ भाजपा के रामपाल शर्मा और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी है। ग्रामीण मतदाताओं का फैसला दोनों दलों के लिए अहम होगा।

5. बीकानेर: कांग्रेस की परंपरा पर भाजपा की नजर बीकानेर में पिछले चुनावों में कांग्रेस जिला प्रमुख बनाती रही है। 2020 में मोडाराम इस पद पर पहुंचे थे। इस बार भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबले में RLP, माकपा और बसपा के उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

कांग्रेस से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी और पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी सरिता चौहान चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा की ओर से सुमन मुंड और इंदु देवी जैसे चेहरे मैदान में हैं।

कांग्रेस के लिए गोविंद मेघवाल, विधायक सुशीला डूडी और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी का प्रभाव चर्चा में है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्नोई और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की प्रतिष्ठा जुड़ी है।

6. डूंगरपुर: BAP ने सभी 37 वार्डों में उतारे प्रत्याशी डूंगरपुर में इस बार मुकाबले का एक बड़ा पहलू भारत आदिवासी पार्टी की मौजूदगी है। पार्टी ने सभी 37 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर भाजपा के सिंबल पर जीती सूर्या अहारी को निर्दलीय जिला प्रमुख बनवाया था। इस बार ऐसे समीकरण दोहराए जाते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी।

कांग्रेस से पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार और पूर्व जिला प्रमुख रतन देवी भराड़ा मैदान में हैं। भाजपा से अनिता कटारा, बलवीर अहारी और पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा चुनाव लड़ रहे हैं। BAP की ओर से कांतिलाल रोत और अनुतोष रोत जैसे नाम हैं।

यहां पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सांसद राजकुमार रोत और दोनों प्रमुख दलों के स्थानीय नेताओं की राजनीतिक भूमिका भी चर्चा में है।

7. झालावाड़: वसुंधरा राजे के प्रभाव की चर्चा झालावाड़ में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजनीतिक प्रभाव हमेशा चर्चा में रहता है। पिछले जिला परिषद चुनाव में भाजपा की प्रेम बाई डांगी जिला प्रमुख बनी थीं। इस बार आम आदमी पार्टी के पांच और बसपा के दो उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे कुछ वार्डों में मुकाबले का गणित बदल सकता है।

यह चुनाव भाजपा के लिए अपने स्थानीय आधार को सीटों में बदलने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। वसुंधरा राजे के प्रभाव के साथ-साथ स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ और बागियों की भूमिका भी नतीजों के लिहाज से अहम रहेगी।

जिला प्रमुख की कुर्सी पर नजर, नेताओं के लिए साख की लड़ाई पहले चरण का चुनाव राजस्थान की ग्रामीण राजनीति के कई चेहरे सामने लाने वाला है। कहीं पुराने चुनावी समीकरणों की पुनरावृत्ति का सवाल है, कहीं नए जिलों में पहली बार जिला परिषद की तस्वीर बनेगी। RLP, BAP, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने मुकाबले को कई जगह बहुकोणीय बना दिया है।