राजस्थान में दोपहर 1 बजे तक कहां कितनी वोटिंग? इन जिलों के गांवों में बहिष्कार

पहले चरण में प्रदेश की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कुल 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता 6,926 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।

पाली जिले की रानी पंचायत समिति के डूठारिया और सोजत के नेपावास गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया।

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में गुरुवार को मतदान के दौरान कहीं वोटिंग का बहिष्कार देखने को मिला, तो कहीं EVM खराब होने से मतदाताओं को परेशानी उठानी पड़ी। पाली, जोधपुर और कोटा के गांवों में अलग-अलग मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाई। वहीं, डूंगरपुर में EVM खराब होने के कारण करीब दो घंटे तक वोटिंग नहीं हो सकी। पाली में एक पोलिंग एजेंट ने पीआरओ पर दिव्यांग महिला का वोट भाजपा के पक्ष में डलवाने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दी।

पहले चरण में प्रदेश की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कुल 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता 6,926 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।

कहीं पंचायत बदलने से नाराजगी, कहीं OBC आरक्षण को लेकर बहिष्कार पाली जिले की रानी पंचायत समिति के डूठारिया और सोजत के नेपावास गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। जोधपुर की ग्राम पंचायत मंगलसिंह नगर में ग्रामीणों ने OBC आरक्षण को लेकर वोट देने से इनकार कर दिया।

कोटा जिले के इटावा क्षेत्र की सिनोता ग्राम पंचायत के गांव चकटोडी टोडीखेड़ली में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीण कृष्ण मीणा के मुताबिक, पहले उनका गांव ढीपरी चम्बल ग्राम पंचायत में शामिल था, लेकिन अब इसे सिनोता ग्राम पंचायत से जोड़ दिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि नई ग्राम पंचायत उनके गांव से करीब 11 किलोमीटर दूर है। रास्ते में जंगल पड़ता है, जिससे पैदल आना-जाना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों को भी पंचायत से जुड़े कामों के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला किया। उनकी मांग है कि गांव को दोबारा ढीपरी चम्बल ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए।

डूंगरपुर में दो घंटे तक नहीं हुई वोटिंग डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति की भीलूड़ा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 88 पर EVM खराब होने से मतदान प्रक्रिया करीब दो घंटे तक बाधित रही। इस दौरान मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ वोटर मतदान किए बिना ही वापस लौट गए।

बीकानेर की आडूरी ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 19 पर लाइन में खड़ी एक महिला मतदाता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़ी। मतदान केंद्र पर हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई।

पाली में पीआरओ पर भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप पाली जिले की बगड़ी नगर पंचायत के केलवाद में बूथ संख्या 52 पर मतदान को लेकर विवाद सामने आया। पोलिंग एजेंट महिपाल सिंह ने पीआरओ पर भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने का आरोप लगाया है।

महिपाल सिंह ने लिखित शिकायत में दावा किया कि एक दिव्यांग महिला का वोट कांग्रेस के बजाय भाजपा को दिलवाया गया। हालांकि, यह आरोप है और इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है। शिकायत पर संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई के बारे में जानकारी सामने आना बाकी है।

उदयपुर के नाई में 52% मतदान, फलोदी के आऊ में 42.04% दोपहर 1 बजे तक उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में मतदान के आंकड़ों में नाई सबसे आगे रहा। यहां 52 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। फलासिया में 42.15 प्रतिशत, गिर्वा में 40.84 प्रतिशत, ओगणा में 38.23 प्रतिशत और झाड़ोल में 37.53 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसके अलावा घासा में 33.66 प्रतिशत, मावली में 33.40 प्रतिशत, कुराबड़ में 32 प्रतिशत, वल्लभनगर में 30.14 प्रतिशत और भींडर में 23 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

फलोदी जिले में भी दोपहर 1 बजे तक आऊ पंचायत समिति में 42.04 प्रतिशत मतदान हुआ। पीलवा में 38.93 प्रतिशत, सेतरावा में 38.35 प्रतिशत, देचू में 38.17 प्रतिशत, बाप में 38.07 प्रतिशत, लोहावट में 37.95 प्रतिशत और घंटियाली में 35.97 प्रतिशत वोटिंग हुई। बापिणी में 34.99 प्रतिशत और फलोदी में 39.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

महिलाओं ने घर के काम निपटाकर डाला वोट उदयपुर के बुझड़ा मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई दिया। महिलाओं ने बताया कि मतदान करने के लिए उन्होंने घर के जरूरी काम पहले ही निपटा लिए थे, ताकि समय निकालकर वोट डाल सकें।

एक महिला मतदाता ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद वह वोट देने पहुंचीं। उन्होंने कहा कि मतदान करने के बाद अस्पताल जाएंगी।