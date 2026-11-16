Rajasthan Panchayat Election: झुंझुनूं में वोटिंग के बीच खूनी झड़प, पूर्व सरपंच की मौत

प्रदेश के 25 जिलों की 3747 ग्राम पंचायतों में सोमवार को मतदान हुआ। आखिरी चरण के इस चुनाव में कई जगह सुबह से ही गहमागहमी रही।

झुंझुनूं जिले की बबाई पंचायत समिति की विजयनगर ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद खूनी झड़प में बदल गया।

राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए सोमवार को हुए पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में कई जगह हालात तनावपूर्ण हो गए। कहीं मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पूर्व सरपंच की जान चली गई तो कहीं प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। धौलपुर में विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के बाद दो बाइक जला दी गईं। वहीं, टोंक में मतदान खत्म होने के बाद मतपेटी से धुआं निकलने की सूचना ने हंगामा खड़ा कर दिया। चुनाव के दौरान हुई इन घटनाओं ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की चुनौती खड़ी कर दी।प्रदेश के 25 जिलों की 3747 ग्राम पंचायतों में सोमवार को मतदान हुआ। आखिरी चरण के इस चुनाव में कई जगह सुबह से ही गहमागहमी रही। झुंझुनूं, धौलपुर और टोंक में सामने आई घटनाओं ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। देर रात तक चुनाव परिणाम आने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

झुंझुनूं में पर्चियां बनाने के बूथ पर भिड़े दो पक्ष, पूर्व सरपंच की मौत झुंझुनूं जिले की बबाई पंचायत समिति की विजयनगर ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद खूनी झड़प में बदल गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण सैनी (55) की मौत हो गई। वहीं, करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह फौजी भी घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार, विजयनगर ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान पर्चियां बनाने के लिए बूथ लगाया गया था। इसी बूथ पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इस दौरान लक्ष्मी नारायण सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मारपीट में घायल करणी सेना जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह फौजी का खेतड़ी के सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया।

इस घटना के बाद विजयनगर में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और तीन लोगों को हिरासत में लिया। खास बात यह है कि विजयनगर नई पंचायत के रूप में गठित हुई है और यहां पहली बार मतदान कराया गया। इस पंचायत में पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण सैनी की पुत्रवधू सुमन सैनी भी सरपंच पद की प्रत्याशी हैं।

धौलपुर में कहासुनी के बाद पथराव, दो बाइक फूंकी धौलपुर जिले की महू गुलावली ग्राम पंचायत में भी मतदान के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दो प्रत्याशियों के समर्थकों में पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला पथराव तक पहुंच गया। इस दौरान उपद्रवियों ने दो बाइक को आग के हवाले कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।

धौलपुर में चुनावी माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ था। रविवार रात जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में सरपंच चुनाव से पहले दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया।

बरौली गांव के बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 4:18 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। काफी देर तक मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। आखिरकार शाम 4:19 बजे पहला वोट डाला गया। इसके साथ ही लंबे इंतजार के बाद गांव में मतदान की शुरुआत हुई।

टोंक में मतपेटी से धुआं निकलने की सूचना, ग्रामीणों का हंगामा टोंक जिले की पंचायत समिति निवाई की रामनगर-धतुरी ग्राम पंचायत में मतदान खत्म होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। यहां बूथ संख्या 126 की मतपेटी से धुआं निकलने की सूचना पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि मतपेटी से धुआं निकल रहा है। इस सूचना के बाद मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

हंगामे की सूचना पर दत्तवास थाना प्रभारी निरमा मीणा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति संभालने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को बूथ से करीब 200 मीटर दूर कर दिया, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।