राजस्थान में दूसरे चरण में 80% से ज्यादा मतदान, पाली और बीकानेर में हंगामा; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

उदयपुर जिले में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई पंचायत समितियों में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नाई पंचायत समिति में सबसे अधिक 85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

दूसरे चरण के मतदान के दौरान उदयपुर, जोधपुर और नागौर की कई पंचायत समितियों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को मतदान के दौरान कई जिलों में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। कई पंचायत समितियों में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार पहुंच गया। वहीं, पाली और बीकानेर में मतदान के दौरान हंगामे की घटनाएं सामने आईं। पाली के रानी पंचायत समिति क्षेत्र के किरवा गांव में ग्रामीणों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी तरह बीकानेर के रिडमलसर पुरोहितान ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र पर भीड़ जुटने और जबरन प्रवेश की कोशिश के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया।

दूसरे चरण के मतदान के दौरान उदयपुर, जोधपुर और नागौर की कई पंचायत समितियों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। उदयपुर जिले की ओगणा पंचायत समिति में 83.68 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, नागौर पंचायत समिति में मतदान का आंकड़ा 85.59 प्रतिशत रहा। मतदान के बाद अब पंच और सरपंच पदों के चुनावी परिणामों का इंतजार है।

उदयपुर में ओगणा पंचायत समिति में 83.68 प्रतिशत मतदान उदयपुर जिले में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई पंचायत समितियों में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नाई पंचायत समिति में सबसे अधिक 85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। ओगणा में 83.68 प्रतिशत और झाडोल में 82.33 प्रतिशत मतदान हुआ।

फलासिया पंचायत समिति में 82.09 प्रतिशत, मावली में 81.70 प्रतिशत और वल्लभनगर में 80.76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा गिर्वा में 75.89 प्रतिशत, घासा में 74.33 प्रतिशत, कुराबड़ में 73.76 प्रतिशत और भिंडर में 71.29 प्रतिशत मतदान हुआ।

जोधपुर की कई पंचायत समितियों में 80 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग जोधपुर जिले में भी मतदान के दौरान कई पंचायत समितियों में 80 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आगोलाई पंचायत समिति में 85.26 प्रतिशत मतदान हुआ। चाबा में 83.75 प्रतिशत, शेरगढ़ में 83.98 प्रतिशत और बालेसर में 83.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

चामू पंचायत समिति में 82.27 प्रतिशत और सेखला में 80.69 प्रतिशत मतदान हुआ। इन आंकड़ों के अनुसार जोधपुर जिले की संबंधित पंचायत समितियों में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया।

नागौर पंचायत समिति में 85.59 प्रतिशत मतदान नागौर जिले की पंचायत समितियों में भी मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक नागौर पंचायत समिति में 85.59 प्रतिशत मतदान हुआ। खींवसर में 85.16 प्रतिशत, मुंडवा में 84.09 प्रतिशत और डेह में 83.56 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

पांचौड़ी पंचायत समिति में 83.54 प्रतिशत और जायल में 80.95 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, अलाय पंचायत समिति में 84.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से संबंधित क्षेत्रों में मतदान के प्रति मतदाताओं की भागीदारी का पता चलता है।

कोटा की पंचायत समितियों में ऐसा रहा मतदान कोटा जिले में मतदान के दौरान पंचायत समितियों के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला। लाडपुरा पंचायत समिति में 82.61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सांगोद में 78.43 प्रतिशत और इटावा में 77.70 प्रतिशत वोटिंग हुई। सुल्तानपुर पंचायत समिति में मतदान का प्रतिशत 76 रहा।

पाली के किरवा गांव में फर्जी मतदान के आरोप पर हंगामा पाली जिले की रानी पंचायत समिति के किरवा गांव में फर्जी मतदान के आरोप को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इससे मतदान केंद्र के आसपास तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की और प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।

बीकानेर के रिडमलसर में मतदान केंद्र पर लाठीचार्ज बीकानेर जिले की रिडमलसर पुरोहितान ग्राम पंचायत में मतदान प्रक्रिया के अंतिम समय में हंगामे की स्थिति बन गई। देवीकुंड सागर स्थित मतदान केंद्र पर अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक पहुंच गए। भीड़ बढ़ने के साथ ही वहां अफरा-तफरी मच गई।