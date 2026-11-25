पायलट ने पंचायत चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। 37 जिलों की जिला परिषद सीटों में कांग्रेस ने 796 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 359 सीटें मिलीं।

बुधवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर जनता की मुहर हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव परिणाम राज्य सरकार के प्रति जनता की बढ़ती नाराजगी को जाहिर करते हैं। पिछले तीन साल में भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। जनता ने अपने जनादेश के जरिए सरकार के कामकाज को नकार दिया है। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान की जनता ने पूरे देश को एक संदेश दिया है और भाजपा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

बुधवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर जनता की मुहर हैं। सरकार का डबल इंजन मॉडल पूरी तरह फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का भाजपा से मोहभंग हो रहा है। जनता अब सरकार से उसके वादों का हिसाब मांग रही है।

कांग्रेस को 796 जिला परिषद सीटें, भाजपा 359 पर सिमटी पायलट ने पंचायत चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। 37 जिलों की जिला परिषद सीटों में कांग्रेस ने 796 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 359 सीटें मिलीं। इसी तरह पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही। कुल 7,543 वार्डों में से कांग्रेस ने 3,772 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में 2,218 सीटें आईं।

उन्होंने कहा कि इन नतीजों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला है। पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक सभी ने जीत के लिए मेहनत की। पायलट ने चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया।

बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। भाजपा ने चार लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा करने में नाकाम रही है।

पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता और अधिकारी मिलकर आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों को केवल राजनीतिक हार-जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह जनता की नाराजगी का बड़ा संकेत है।

जहां बहुमत, वहां कांग्रेस बनाएगी जिला परिषद बोर्ड बुधवार को प्रदेश की 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भी पायलट ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कांग्रेस के पास बहुमत है, वहां पार्टी के उम्मीदवार जिला प्रमुख चुने जाएंगे। नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य अपने जिला प्रमुख का चुनाव कर रहे हैं। कांग्रेस सभी बहुमत वाली जिला परिषदों में अपने बोर्ड बनाने की कोशिश करेगी।

हालांकि, पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा जिला प्रमुख चुनाव में भी दबाव और प्रलोभन की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उसे प्रभावित करने की कोशिश होनी चाहिए।

निकाय चुनाव में भी एक फीसदी से कम था वोटों का अंतर पायलट ने पिछले नगरीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए भाजपा पर प्रशासन और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्षदों को मतदान करने से रोकने की कोशिश की गई थी। पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।