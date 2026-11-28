पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 179 महिला प्रधान बनाए हैं, जबकि भाजपा के खाते में 62 महिला प्रधान आए। इस तरह महिला प्रधानों के चुनाव में भी कांग्रेस सबसे आगे रही। कांग्रेस की 179 महिला प्रधान प्रदेश में चुनी गई कुल 280 महिला प्रधानों का करीब 64 फीसदी हैं।

राजस्थान में पंचायत समिति स्तर पर प्रधान पदों के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। शुक्रवार को प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में हुए प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने 255 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं, भाजपा 105 प्रधान पदों के साथ दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को भाजपा से दोगुने से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। इस चुनाव की सबसे खास बात ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही। प्रदेश में कुल 419 प्रधानों में से 280 महिलाएं चुनी गई हैं। यानी करीब 67 फीसदी प्रधान पदों पर महिलाओं का कब्जा हुआ है।

पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 179 महिला प्रधान बनाए हैं, जबकि भाजपा के खाते में 62 महिला प्रधान आए। इस तरह महिला प्रधानों के चुनाव में भी कांग्रेस सबसे आगे रही। कांग्रेस की 179 महिला प्रधान प्रदेश में चुनी गई कुल 280 महिला प्रधानों का करीब 64 फीसदी हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की 16, निर्दलीय 12, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) की 10 और माकपा की एक महिला प्रत्याशी प्रधान बनी हैं।

प्रदेश में महिला प्रधानों की संख्या पहले उपलब्ध आंकड़ों के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि, यह राजस्थान के पंचायत समिति नेतृत्व में महिलाओं की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है या नहीं, इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है।

जिला प्रमुख चुनाव में भी महिलाओं का दबदबा इससे पहले बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में भी महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया था। प्रदेश के 37 जिला प्रमुख पदों में से 26 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। यानी 70 फीसदी से अधिक जिलों में महिला जिला प्रमुख चुनी गईं। खास बात यह है कि इनमें केवल 19 पद ही महिलाओं के लिए आरक्षित थे। ऐसे में आरक्षित सीटों से आगे बढ़कर महिलाओं ने सामान्य सीटों पर भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई।

पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। हालांकि, इन नतीजों के आधार पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के कारणों को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

RLP को 24 और निर्दलीयों को 19 प्रधान पद कुल प्रधान पदों के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। RLP ने 24 प्रधान पदों पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 19 सीटें आईं। भारत आदिवासी पार्टी ने 14 और माकपा ने दो प्रधान पद जीते। वहीं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकीं।

जयपुर में कांग्रेस ने 22 में से 16 प्रधान बनाए जयपुर जिले में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। जिले की 22 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 16 प्रधान पदों पर जीत हासिल की। भाजपा को चार और RLP को दो सीटें मिलीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में RLP की प्रत्याशी सीमा चौधरी ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। यहां सीमा चौधरी को 11 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को चार वोट मिले। खास बात यह रही कि इस पंचायत समिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था।

कांग्रेस ने शाहपुरा और आंधी पंचायत समिति में निर्विरोध प्रधान बनाने में भी सफलता हासिल की। वहीं, जिन पांच पंचायत समितियों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, उनमें भी राजनीतिक जोड़तोड़ देखने को मिली। अमरसर और रामपुरा डाबड़ी में कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि जालसू और मौजमाबाद में भाजपा के प्रत्याशी प्रधान बने। दूदू में RLP ने बाजी मारी।

अमरसर पंचायत समिति का चुनाव भी खास रहा। यहां कांग्रेस की ओर से प्रधान पद के लिए उतारी गई समोती देवी मीणा निर्वाचित हुईं। उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया।

ग्रामीण राजनीति में बदला सत्ता का समीकरण पंचायत समिति सदस्य चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन में लगातार गिरावट को भी इन नतीजों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले तीन चुनावी चक्रों में भाजपा की हिस्सेदारी में कमी का रुझान सामने आया है। 2026 में कांग्रेस के 255 प्रधान पद जीतने से ग्रामीण निकायों में दोनों प्रमुख दलों के बीच बदले राजनीतिक संतुलन की तस्वीर साफ होती है।