प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से 37 के घोषित परिणामों में कांग्रेस 23 जगह बढ़त बनाने में सफल रही, जबकि भाजपा महज पांच जिला परिषदों में आगे रही। वहीं आठ जिलों में निर्दलीयों की भूमिका अहम हो गई।

राजस्थान की सियासत में शहरों और गांवों का मिजाज एक बार फिर अलग-अलग दिखाई दिया है। शहरी निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली सत्तारूढ़ भाजपा को ग्रामीण मतदाताओं ने वैसा समर्थन नहीं दिया, जिसकी उम्मीद पार्टी को थी। पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। शहरों में भाजपा का दबदबा कायम रहने के बीच गांवों में कांग्रेस ने अपनी ताकत का अहसास कराते हुए सत्ताधारी दल को पीछे छोड़ दिया। जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक आए परिणामों ने साफ कर दिया कि ग्रामीण राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ अब भी मजबूत है। इन नतीजों को भाजपा के लिए केवल चुनावी हार-जीत के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह ग्रामीण इलाकों में सरकार के प्रति मतदाताओं के रुख का भी संकेत है।

प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से 37 के घोषित परिणामों में कांग्रेस 23 जगह बढ़त बनाने में सफल रही, जबकि भाजपा महज पांच जिला परिषदों में आगे रही। वहीं आठ जिलों में निर्दलीयों की भूमिका अहम हो गई। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने अपना अलग राजनीतिक प्रभाव दिखाया। इन परिणामों ने कांग्रेस को ग्रामीण राजनीति में भाजपा के मुकाबले बड़ी बढ़त दिलाई है। खास बात यह है कि राजधानी जयपुर सहित कई क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत रखी।

शहरों की जीत गांवों में नहीं दोहरा पाई भाजपा सितंबर में हुए नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। शहरों में पार्टी की जीत को सरकार के पक्ष में मजबूत जनसमर्थन के तौर पर देखा जा रहा था। इसके बाद पंचायत चुनावों में भी भाजपा को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने अलग ही संदेश दे दिया। शहरों और गांवों के चुनावी रुझान में यह अंतर भाजपा के लिए राजनीतिक मंथन का विषय बन सकता है।

पंचायत समिति चुनावों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। कुल 419 पंचायत समितियों के परिणामों में कांग्रेस 269 जगह आगे रही, जबकि भाजपा को 73 पंचायत समितियों में बढ़त मिली। अन्य दलों और निर्दलीयों ने 60 पंचायत समितियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के नतीजों को एक साथ देखें तो कांग्रेस ने ग्रामीण सत्ता के चुनाव में भाजपा के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत प्रदर्शन किया है।

सीटों का गणित भी कांग्रेस के पक्ष में जिला परिषद की कुल 1275 सीटों में से 1271 सीटों के परिणाम रात 11 बजे तक घोषित हो चुके थे। इनमें कांग्रेस ने 794 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त बनाई, जबकि भाजपा को 357 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ पंचायत समिति की कुल 7543 सीटों में से 7520 सीटों के नतीजे घोषित होने तक कांग्रेस के खाते में 3758 सीटें आ चुकी थीं। भाजपा 2213 सीटें जीत सकी। शेष सीटों पर अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सिर्फ जिला परिषदों में ही नहीं, बल्कि पंचायत समितियों के स्तर पर भी अपना प्रभाव कायम रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की पकड़ और क्षेत्रीय समीकरणों ने चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। भाजपा के सामने अब यह समझने की चुनौती होगी कि शहरी मतदाताओं के बीच मिला समर्थन ग्रामीण इलाकों में उसी अनुपात में क्यों नहीं बदला।

आरएलपी ने तीसरी ताकत के रूप में दिखाई अपनी जगह इस चुनाव में आरएलपी का प्रदर्शन भी राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। पार्टी ने पंचायत समिति चुनाव में 497 और जिला परिषद चुनाव में 51 सीटों पर जीत दर्ज की। इन नतीजों ने यह दिखाया कि प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी क्षेत्रीय दलों के लिए जगह मौजूद है। खासतौर पर नागौर में आरएलपी की सफलता ने पार्टी के प्रभाव को फिर चर्चा में ला दिया है।

वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कई जिलों में निर्णायक भूमिका हासिल की। आठ जिला परिषदों में निर्दलीयों का किंगमेकर बनना बताता है कि स्थानीय स्तर पर चुनावी मुकाबला केवल पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा गया। कई जगह उम्मीदवारों का व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय समीकरण दलों के चुनावी गणित पर भारी पड़े हैं।

पिछले चुनाव से बदली तस्वीर, भाजपा के सामने चुनौती वर्ष 2020-21 में हुए पंचायत चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो उस समय जिला परिषदों में भाजपा ने अधिक सीटें जीती थीं, जबकि पंचायत समितियों में कांग्रेस आगे रही थी। इस बार तस्वीर में बदलाव आया है। कांग्रेस ने दोनों स्तरों पर भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। यही इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है।