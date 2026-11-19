इस चुनाव में पूर्व मंत्री, विधायक और पार्टी के दिग्गज नेताओं के परिवारों के सदस्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं किसी नेता का बेटा चुनाव मैदान में है

चूरू: पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया भी मैदान में हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शुक्रवार (20 नवंबर) को प्रदेश के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और इसके बाद EVM के वोट गिने जाएंगे। इन नतीजों से न केवल गांवों की सियासी तस्वीर साफ होगी, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी फैसला होगा।

इस चुनाव में पूर्व मंत्री, विधायक और पार्टी के दिग्गज नेताओं के परिवारों के सदस्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं किसी नेता का बेटा चुनाव मैदान में है तो कहीं पत्नी, बहू, बेटी और भाई ने ताल ठोक रखी है। चूरू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में 702 पंचायत समिति सदस्यों और 128 जिला परिषद वार्डों की गिनती 17 दिसंबर को होगी।

नेताओं के इलाके में चलेगा किसका सिक्का, नतीजों से बनेगा सियासी माहौल इन चुनावों को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ साबित करने का मौका माना जा रहा है। मंत्रियों और बड़े नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन उनके राजनीतिक कद का पैमाना बन सकता है। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो पार्टी इसे सरकार के कामकाज पर ग्रामीण जनता की मुहर के तौर पर पेश करेगी। वहीं, कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी बताकर सियासी हमला करेगा।

इन जिलों में दिग्गजों के परिवारों की परीक्षा चूरू: पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया भी मैदान में हैं। उन्हें जिला प्रमुख पद का दावेदार माना जा रहा है। विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं।

जैसलमेर:पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के दो भाई अमीन खान फकीर और अमरदीन फकीर जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। अमरदीन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के बेटे हरीश और बेटी अंजना भी चुनावी मैदान में हैं।

जोधपुर:पूर्व सांसद बद्री जाखड़ की दोहिती जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व विधायक मलखान सिंह के बेटे और पूर्व विधायक हीराराम मेघवाल के बेटे महेश मेघवाल भी उम्मीदवार हैं।

बीकानेर:पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और मौजूदा विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी जिला परिषद सदस्य की प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी भी चुनाव लड़ रही हैं।

उदयपुर और सलूंबर: पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की पत्नी बसंती देवी मीणा सलूंबर जिला परिषद से उम्मीदवार हैं। पूर्व मंत्री खेमराज कटारा के बेटे विवेक कटारा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी के बेटे शांतिलाल डांगी और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की बेटी संजना मीणा भी जिला परिषद चुनाव में उतरे हैं। पूर्व विधायक दलीचंद डांगी भी मैदान में हैं। पूर्व मंत्री डॉ. मांगीलाल गरासिया ने सायरा पंचायत समिति से चुनाव लड़ा है।

दौसा: कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा और पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भूपेश जिला परिषद सदस्य के लिए मैदान में हैं।

सीकर: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत की पुत्रवधू राजराजेश्वरी जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं।

टोंक: पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा और पूर्व डिप्टी सीएम बनवारी लाल बैरवा की बेटी अलका की किस्मत का फैसला भी मतगणना में होगा।

सवाई माधोपुर:पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी बैरवा जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें जिला प्रमुख पद का दावेदार माना जा रहा है। उनके बेटे संजय बैरवा पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं।

नतीजों के बाद जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर नजर मतगणना के बाद जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या से तय होगा कि किस जिले में किस पार्टी का जिला प्रमुख और किस पंचायत समिति में प्रधान बन सकता है। 37 जिलों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधान के चुनाव होंगे। वहीं, कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के चुनाव 22 दिसंबर और प्रधान के चुनाव 24 दिसंबर को होंगे।

बाड़ेबंदी में बंद उम्मीदवारों की भी खुलेगी किस्मत जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की पहले से बाड़ेबंदी कर रखी है। इन चुनावों में दलबदल कानून लागू नहीं होने के कारण जोड़-तोड़ की गुंजाइश बनी रहती है। 20 नवंबर को नतीजे घोषित होते ही हारने वाले उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद जीतने वाले सदस्यों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए दोनों दलों की कवायद तेज होगी।