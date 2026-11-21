प्रदेश की 37 जिला परिषदों के नतीजों में कांग्रेस ने 23 जिलों में बहुमत हासिल किया, जबकि चार जिलों में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा केवल पांच जिला परिषदों में बहुमत हासिल कर सकी।

प्रदेश की 37 जिला परिषदों के नतीजों में कांग्रेस ने 23 जिलों में बहुमत हासिल किया, जबकि चार जिलों में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा केवल पांच जिला परिषदों में बहुमत हासिल कर सकी।

राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। सत्ता में बैठी भाजपा को गांवों में ऐसा झटका लगा है कि सरकार के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक के सियासी गढ़ में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत दिखाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार के 17 मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी पार्टी अपनी सियासी जमीन नहीं बचा सकी। इन नतीजों ने सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं बदले, बल्कि सरकार और संगठन की जमीनी पकड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रदेश की 37 जिला परिषदों के नतीजों में कांग्रेस ने 23 जिलों में बहुमत हासिल किया, जबकि चार जिलों में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा केवल पांच जिला परिषदों में बहुमत हासिल कर सकी। सलूंबर में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने दमदार प्रदर्शन किया। आठ जिलों में निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर की भूमिका में आ गए।

पंचायत समितियों के नतीजे भाजपा के लिए और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश की 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 275 पर जीत दर्ज की। भाजपा महज 63 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर सकी। 64 पंचायत समितियों में अन्य दलों और निर्दलीयों का दबदबा रहा, जबकि 17 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली की मतगणना 17 दिसंबर को होनी है।

जयपुर में भी भाजपा की नहीं चली, खर्रा परिवार को बड़ा झटका राजधानी जयपुर में भी भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। भाजपा को चौमूं और सांभरलेक में ही बहुमत मिला, जबकि सांगानेर में आरएलपी ने जीत दर्ज की। पांच समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

चुनाव का सबसे बड़ा झटका यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को लगा। उनकी पत्नी शांति देवी, बेटे दुर्गा सिंह खर्रा और परिवार के अन्य प्रत्याशी चुनाव हार गए। जिन सीटों को मंत्री के प्रभाव वाली सीटें माना जा रहा था, वहां भाजपा का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर रहा। इससे साफ है कि सत्ता और राजनीतिक रसूख हर बार मतदाताओं के वोट में तब्दील नहीं होते।

मंत्रियों के क्षेत्रों में हार, प्रचार भी नहीं आया काम उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू क्षेत्र में भाजपा की स्थिति इतनी खराब रही कि तीन पंचायत समितियों में पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। फागी में भाजपा का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सका। वहीं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रभाव वाले लोहावट में भाजपा का खाता तक नहीं खुला।

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सवाई माधोपुर में भाजपा 23 वार्डों में से केवल छह पर जीत सकी। जनजातीय क्षेत्र मंत्री बाबूलाल खराड़ी के झाड़ोल में भी पार्टी 15 में से पांच वार्ड ही जीत पाई। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा में भाजपा 15 वार्डों में से केवल एक वार्ड जीत सकी।

विधि मंत्री जोगाराम पटेल के लूणी, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत के जैतारण, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के सुमेरपुर, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के लूणकरणसर और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के बड़ी सादड़ी क्षेत्र में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का मालपुरा तो भाजपा ने बचा लिया, लेकिन दो अन्य समितियों में उसे हार मिली।

तीन केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में भी भाजपा को झटका हार का दायरा प्रदेश के मंत्रियों तक ही सीमित नहीं रहा। केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले जिलों में भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गृह जिले बीकानेर में जिला परिषद के 41 वार्डों में भाजपा केवल आठ सीटें जीत सकी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले जोधपुर में 43 में से भाजपा के खाते में महज आठ वार्ड आए। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्वाचन क्षेत्र अलवर में भाजपा 39 में से केवल चार जिला परिषद वार्ड जीत पाई।

आखिर गांवों में भाजपा से क्यों छिटका वोटर? इन नतीजों के पीछे कई राजनीतिक कारण माने जा रहे हैं। पहला, मंत्रियों और विधायकों का जनता से कमजोर होता सीधा जुड़ाव। दूसरा, यूजीसी एक्ट और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण आंदोलन से जुड़ी नाराजगी का असर। इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाओं के कमजोर प्रबंधन, गांवों में सरकार की किसी बड़ी लोकप्रिय फ्लैगशिप योजना का अभाव और संगठन की सुस्ती भी भाजपा के खिलाफ गई हो सकती है।