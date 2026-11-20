इसके उलट सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को करारा झटका लगा। उनकी पत्नी शांति देवी को कांग्रेस की सरिता जाट ने 51 वोटों से हराया। मंत्री के दोनों बेटे भी चुनाव नहीं जीत सके। एक निर्दलीय और दूसरा भाजपा के टिकट पर मैदान में था।

चूरू में भी राजनीतिक परिवारों के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी कनक बुढ़ानिया जिला परिषद के वार्ड-38 से चुनाव हार गईं। भाजपा के नरेश सहारन ने उन्हें 2,198 वोटों से शिकस्त दी

पंचायतीराज चुनाव में इस बार मतपेटियों से प्रदेश के कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों की सियासी ताकत का भी हिसाब सामने आ गया। कहीं मतदाताओं ने राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी पर भरोसा जताया तो कहीं बड़े नेताओं के घरों तक पहुंची चुनावी दस्तक को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के कई दिग्गज परिवारों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए थे।

सबसे चर्चित परिणामों में बीकानेर जिला परिषद के वार्ड-13 से निकिता डूडी की जीत रही। दिवंगत कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी और विधायक सुशीला डूडी की बहू निकिता ने 2,774 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम रखी। जयपुर जिला परिषद के वार्ड-28 से युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सूरा ने भी जीत हासिल की। वहीं, सीकर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ और पुत्रवधू कनिका राठौड़ ने अलग-अलग वार्डों में जीत दर्ज कर परिवार का दबदबा बनाए रखा।

इसके उलट सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को करारा झटका लगा। उनकी पत्नी शांति देवी को कांग्रेस की सरिता जाट ने 51 वोटों से हराया। मंत्री के दोनों बेटे भी चुनाव नहीं जीत सके। एक निर्दलीय और दूसरा भाजपा के टिकट पर मैदान में था। परिवार के तीनों उम्मीदवारों की हार इस चुनाव के सबसे चर्चित राजनीतिक परिणामों में शामिल रही।

चूरू में भी राजनीतिक परिवारों के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी कनक बुढ़ानिया जिला परिषद के वार्ड-38 से चुनाव हार गईं। भाजपा के नरेश सहारन ने उन्हें 2,198 वोटों से शिकस्त दी। दूसरी तरफ सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के भाई केशर चंद शर्मा को हार मिली, जबकि उनकी पत्नी अंजू बाला ने वार्ड-3 से जीत हासिल की। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी ने बूंदी जिला परिषद के वार्ड-20 से 2,528 वोटों से जीत दर्ज की।

पाली के भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते दीपक जाखड़ को निर्दलीय प्रत्याशी शैतान सिंह ने 274 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी की बेटी डॉ. कनुप्रिया चौधरी को भी नावां पंचायत समिति के वार्ड-19 में सफलता नहीं मिली। जयपुर में निवर्तमान उप जिला प्रमुख मोहन डागर को वार्ड-12 से हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि कांग्रेस के लिए भी कई परिणाम राहत लेकर आए। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की मां सीता देवी ने जहाजपुर पंचायत समिति के वार्ड-2 से जीत दर्ज की। विजयपाल कुड़ी ने सीकर जिला परिषद के वार्ड-36 से पांच हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल के बेटे गौरव भी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए।

इन नतीजों में किस परिवार को जीत और किसे हार मिली? जीत दर्ज करने वाले प्रमुख चेहरे निकिता डूडी - बीकानेर जिला परिषद वार्ड-13, 2,774 वोट से जीत।

यशवीर सूरा - जयपुर जिला परिषद वार्ड-28।

पराक्रम राठौड़ - चूरू जिला परिषद वार्ड-39, 7,810 वोट से जीत।

कनिका राठौड़ - चूरू जिला परिषद वार्ड-23, 2,384 वोट से जीत।

सीता देवी - जहाजपुर पंचायत समिति वार्ड-2।

विजयपाल कुड़ी - सीकर जिला परिषद वार्ड-36, पांच हजार से अधिक वोटों से जीत।

मनीष सैनी - बूंदी जिला परिषद वार्ड-20, 2,528 वोट से जीत।

नानी देवी और रितू - रतनगढ़ पंचायत समिति के वार्ड-2 और 3।

हार का सामना करने वाले प्रमुख चेहरे शांति देवी और मंत्री झाबर सिंह खर्रा के दोनों बेटे - श्रीमाधोपुर क्षेत्र।

कनक बुढ़ानिया - चूरू जिला परिषद वार्ड-38।

दीपक जाखड़ - भोपालगढ़ पंचायत समिति वार्ड-5।

डॉ. कनुप्रिया चौधरी - नावां पंचायत समिति वार्ड-19।

मोहन डागर - जयपुर जिला परिषद वार्ड-12।

जरीना खान - सीकर जिला परिषद वार्ड-47।

गणपति बाटड़ - सीकर जिला परिषद वार्ड-3।

केशर चंद शर्मा - चूरू जिला परिषद चुनाव।