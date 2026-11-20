राजस्थान पंचायत चुनाव में कई परिवारों की नेतागिरी चमकी; कईयो के रसूख रह गए धरे
इसके उलट सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को करारा झटका लगा। उनकी पत्नी शांति देवी को कांग्रेस की सरिता जाट ने 51 वोटों से हराया। मंत्री के दोनों बेटे भी चुनाव नहीं जीत सके। एक निर्दलीय और दूसरा भाजपा के टिकट पर मैदान में था।
पंचायतीराज चुनाव में इस बार मतपेटियों से प्रदेश के कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों की सियासी ताकत का भी हिसाब सामने आ गया। कहीं मतदाताओं ने राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी पर भरोसा जताया तो कहीं बड़े नेताओं के घरों तक पहुंची चुनावी दस्तक को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के कई दिग्गज परिवारों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए थे।
सबसे चर्चित परिणामों में बीकानेर जिला परिषद के वार्ड-13 से निकिता डूडी की जीत रही। दिवंगत कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी और विधायक सुशीला डूडी की बहू निकिता ने 2,774 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम रखी। जयपुर जिला परिषद के वार्ड-28 से युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सूरा ने भी जीत हासिल की। वहीं, सीकर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ और पुत्रवधू कनिका राठौड़ ने अलग-अलग वार्डों में जीत दर्ज कर परिवार का दबदबा बनाए रखा।
इसके उलट सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को करारा झटका लगा। उनकी पत्नी शांति देवी को कांग्रेस की सरिता जाट ने 51 वोटों से हराया। मंत्री के दोनों बेटे भी चुनाव नहीं जीत सके। एक निर्दलीय और दूसरा भाजपा के टिकट पर मैदान में था। परिवार के तीनों उम्मीदवारों की हार इस चुनाव के सबसे चर्चित राजनीतिक परिणामों में शामिल रही।
चूरू में भी राजनीतिक परिवारों के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी कनक बुढ़ानिया जिला परिषद के वार्ड-38 से चुनाव हार गईं। भाजपा के नरेश सहारन ने उन्हें 2,198 वोटों से शिकस्त दी। दूसरी तरफ सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के भाई केशर चंद शर्मा को हार मिली, जबकि उनकी पत्नी अंजू बाला ने वार्ड-3 से जीत हासिल की। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी ने बूंदी जिला परिषद के वार्ड-20 से 2,528 वोटों से जीत दर्ज की।
पाली के भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते दीपक जाखड़ को निर्दलीय प्रत्याशी शैतान सिंह ने 274 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी की बेटी डॉ. कनुप्रिया चौधरी को भी नावां पंचायत समिति के वार्ड-19 में सफलता नहीं मिली। जयपुर में निवर्तमान उप जिला प्रमुख मोहन डागर को वार्ड-12 से हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि कांग्रेस के लिए भी कई परिणाम राहत लेकर आए। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की मां सीता देवी ने जहाजपुर पंचायत समिति के वार्ड-2 से जीत दर्ज की। विजयपाल कुड़ी ने सीकर जिला परिषद के वार्ड-36 से पांच हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल के बेटे गौरव भी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए।
इन नतीजों में किस परिवार को जीत और किसे हार मिली?
जीत दर्ज करने वाले प्रमुख चेहरे
निकिता डूडी - बीकानेर जिला परिषद वार्ड-13, 2,774 वोट से जीत।
यशवीर सूरा - जयपुर जिला परिषद वार्ड-28।
पराक्रम राठौड़ - चूरू जिला परिषद वार्ड-39, 7,810 वोट से जीत।
कनिका राठौड़ - चूरू जिला परिषद वार्ड-23, 2,384 वोट से जीत।
सीता देवी - जहाजपुर पंचायत समिति वार्ड-2।
विजयपाल कुड़ी - सीकर जिला परिषद वार्ड-36, पांच हजार से अधिक वोटों से जीत।
मनीष सैनी - बूंदी जिला परिषद वार्ड-20, 2,528 वोट से जीत।
नानी देवी और रितू - रतनगढ़ पंचायत समिति के वार्ड-2 और 3।
हार का सामना करने वाले प्रमुख चेहरे
शांति देवी और मंत्री झाबर सिंह खर्रा के दोनों बेटे - श्रीमाधोपुर क्षेत्र।
कनक बुढ़ानिया - चूरू जिला परिषद वार्ड-38।
दीपक जाखड़ - भोपालगढ़ पंचायत समिति वार्ड-5।
डॉ. कनुप्रिया चौधरी - नावां पंचायत समिति वार्ड-19।
मोहन डागर - जयपुर जिला परिषद वार्ड-12।
जरीना खान - सीकर जिला परिषद वार्ड-47।
गणपति बाटड़ - सीकर जिला परिषद वार्ड-3।
केशर चंद शर्मा - चूरू जिला परिषद चुनाव।
श्रीनिवास जाटव - कठूमर पंचायत समिति वार्ड-8।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।