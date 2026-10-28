राजस्थान में पंचायत चुनाव का दूसरा फेज, कहीं EVM ठप तो कहीं वोटिंग का बहिष्कार

राजस्थान में दूसरे चरण के तहत 22 जिला परिषदों के 352 वार्डों और 124 पंचायत समितियों के 2,197 वार्डों में मतदान हो रहा है।

दूसरे चरण के चुनाव में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। उनकी पत्नी शांति देवी और दोनों बेटे अजय व दुर्गा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण में 22 जिलों में मतदान जारी है। कहीं सुबह से बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं तो कहीं मतदान व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम ठप होने और चुनाव बहिष्कार जैसी शिकायतों के बीच ग्रामीण सरकार चुनने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चरण में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पत्नी शांति देवी और उनके दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। मतदान के बीच मंत्री खर्रा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर भी पलटवार किया।

22 जिलों में 1.06 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला राजस्थान में दूसरे चरण के तहत 22 जिला परिषदों के 352 वार्डों और 124 पंचायत समितियों के 2,197 वार्डों में मतदान हो रहा है। इस चरण में 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता 8,404 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा।

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर में 11,799 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई। कई बूथों पर महिला, पुरुष, बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाले युवा कतारों में नजर आए।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर दूसरे चरण के चुनाव में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। उनकी पत्नी शांति देवी और दोनों बेटे अजय व दुर्गा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम को मंत्री के परिवार की स्थानीय राजनीतिक पकड़ से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

बेटे के निर्दलीय चुनाव लड़ने और परिवार के चुनाव मैदान में उतरने को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि बयानबाजी करने के बजाय चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश की जनता वोट के जरिए जो जनादेश देगी, वही सभी सवालों का जवाब होगा।

डोटासरा के आरोपों पर खर्रा का पलटवार मतदान के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर पलटवार किया। खर्रा ने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने करीब 60 साल तक सत्ता का दुरुपयोग किया, उसने 1946 में बिना जनमत के अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया था।

उन्होंने दावा किया कि भारत में पहली 'मत चोरी' उसी समय शुरू हुई थी। मंत्री के इस बयान के बाद पंचायत चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा में आ गई है।

बूथों पर दिखा मतदाताओं का उत्साह दूसरे चरण के मतदान में ग्रामीण मतदाताओं के बीच उत्साह नजर आया। सुबह की ठंड के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर लोग वोट डालने पहुंचे। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

कई दूरदराज के इलाकों में मतदान शुरू होने से पहले ही लोग बूथों के बाहर पहुंचने लगे थे। सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाताओं ने कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया।