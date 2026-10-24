जयपुर में पंच-सरपंच चुनाव में लाठी-डंडे चले, नागौर में सेहरा पहनकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा

राजस्थान के 16 जिलों में पहले चरण के तहत 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

राजस्थान के 16 जिलों में पहले चरण के तहत 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

राजस्थान में पंच-सरपंच चुनाव के पहले चरण में शनिवार को कई रंग देखने को मिले। कहीं मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे चल गए तो कहीं फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। जयपुर के मौजमाबाद में वार्ड पंच की सीट को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया। वहीं, नागौर में एक दूल्हा सेहरा पहनकर मतदान केंद्र पहुंचा और वोट डालने के बाद उसकी बारात रवाना हुई। दूसरी ओर, राजसमंद में 102 साल की बुजुर्ग महिला भी व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचीं।

राजस्थान के 16 जिलों में पहले चरण के तहत 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक नतीजे आने की संभावना है।

जयपुर के मौजमाबाद में वार्ड पंच की सीट पर भिड़े दो पक्ष जयपुर जिले के मौजमाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान विवाद हो गया। यहां नागौरी मोहल्ले में वार्ड पंच की सीट को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया।

चुनाव के दौरान हुई इस घटना से इलाके में हलचल मच गई। पंचायत चुनाव में वार्ड पंच की सीट को लेकर हुए विवाद ने मतदान के बीच माहौल गरमा दिया।

नागौर में सेहरा पहनकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा पंचायत चुनाव के बीच नागौर में लोकतंत्र की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। जायल पंचायत समिति की दुगोली ग्राम पंचायत में दूल्हा मोहम्मद इलियास सेहरा पहनकर वोट डालने पहुंचा।

दूल्हे ने शादी की रस्मों के बीच मतदान को भी प्राथमिकता दी। वोट डालने के बाद उसकी बारात रवाना हुई। दूल्हे के मतदान केंद्र पहुंचने की चर्चा रही। पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

भीलवाड़ा में फर्जी वोटिंग के आरोप, बूथ पर हंगामा भीलवाड़ा जिले के उलेल और पीपलुंद के मतदान केंद्रों पर भी विवाद की स्थिति बनी। यहां मतदाताओं ने हंगामा करते हुए रिटर्निंग अधिकारी पर फर्जी मतदान कराने के आरोप लगाए।

हंगामे के बावजूद मतदान जारी रहा। पंचायत चुनाव के दौरान इन आरोपों ने मतदान केंद्रों पर माहौल को गरमा दिया।

पाली के गांव में आज भी नहीं हुई वोटिंग पाली जिले की रानी पंचायत के डुठारिया गांव में शनिवार को भी मतदान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में भी मतदान नहीं किया था। इस तरह गांव में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान नहीं होने की स्थिति बनी हुई है।

102 साल की बुजुर्ग ने भी डाला वोट राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ पंचायत समिति की कोयल ग्राम पंचायत में 102 वर्षीय महिला व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी मतदान के प्रति उनका उत्साह देखने को मिला।

बैलेट पेपर से मतदान, नतीजों में लग सकता है ज्यादा समय इस बार पंच-सरपंच चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है। मतदाता दो अलग-अलग बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रहे हैं। एक बैलेट पेपर सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए है, जबकि दूसरे पर वार्ड पंच के उम्मीदवारों को वोट दिया जा रहा है।