CM भजनलाल शर्मा की अगवानी जैसलमेर कलेक्टर को पड़ी भारी; चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे के दौरान जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने उनकी अगवानी की और स्वागत किया।

राजस्थान में पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला जैसलमेर का है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल की ओर से उनकी अगवानी और स्वागत किया गया था। अब यही स्वागत कलेक्टर के लिए सवालों का सबब बन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए उनसे लिखित जवाब मांग लिया है। आयोग ने सीधे पूछा है कि आखिर आचार संहिता लागू होने के दौरान उन्होंने किस आधार पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया?

इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की थी, तब मुख्यमंत्री के स्वागत में उनकी भूमिका को किस तरह देखा जाए। अब कलेक्टर के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं।

आयोग ने पूछा- किस नियम के तहत किया स्वागत? राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसलमेर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने जानना चाहा है कि पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किन परिस्थितियों में किया और इसके पीछे कौन सा नियम या प्रोटोकॉल आधार था।

आयोग ने इस मामले को चुनावी आचार संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कलेक्टर की जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वागत के दौरान उनकी मौजूदगी और भूमिका को लेकर उठे सवालों पर आयोग ने जवाब मांगना जरूरी समझा।

फिलहाल आयोग की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस स्तर पर कलेक्टर के खिलाफ किसी अंतिम कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या है पूरा मामला, कैसे बढ़ा विवाद? दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे के दौरान जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने उनकी अगवानी की और स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत की तस्वीरें और इस घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

इसी दौरान प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू थी और जैसलमेर के संबंधित क्षेत्रों में भी इसके प्रावधान प्रभावी थे। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे।

मामले की शिकायत और उससे जुड़े तथ्यों के राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचने के बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। अब आयोग ने कलेक्टर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया था।

प्रोटोकॉल और आचार संहिता के बीच फंसा पेच इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल सरकारी प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता के बीच तालमेल का है। मुख्यमंत्री किसी जिले के दौरे पर पहुंचते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगवानी करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग और अधिक संवेदनशील हो जाती है।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय स्वागत की भूमिका किस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत निभाई गई और क्या उस दौरान आचार संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया?