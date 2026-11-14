चौथे फेज के मतदान में कई जगह हंगामा; धौलपुर में हेड कॉन्स्टेबल की मौत, नागौर में EVM खराब
दरअसल, शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है।
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान शनिवार को कई जिलों में हंगामे और अव्यवस्थाओं की स्थिति देखने को मिली। कहीं चुनाव ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो कहीं ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू ही नहीं हो सका। बारां में दो गांवों के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर मतदान केंद्रों से दूर रहे। वहीं, टोंक में ईवीएम ठीक नहीं होने से नाराज वोटर्स ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
धौलपुर में सरमथुरा थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। टोंक के निवाई क्षेत्र की तुर्किया ग्राम पंचायत के दो बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ। करीब तीन घंटे तक मशीनें ठीक नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर, बारां के मूंडक्या और मूंडकी गांवों में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया।
दरअसल, शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 25 जिला परिषदों के 382 वार्डों में 1322 और 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों में 7521 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
थाने में खाना खाने गए, अचानक आया हार्ट अटैक
धौलपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की मौत से पुलिस महकमे में शोक छा गया। वे सरमथुरा थाने में तैनात थे और पंचायतीराज चुनाव की ड्यूटी भी इसी थाना क्षेत्र में लगी हुई थी।
शुक्रवार रात करीब 11 बजे भगवान स्वरूप मीणा थाना परिसर में बने क्वार्टर में खाना खाने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साथी पुलिसकर्मी तत्काल उन्हें लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंचे।
अस्पताल में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें करौली रेफर कर दिया। हालांकि, करौली ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चुनाव ड्यूटी के बीच हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों में शोक का माहौल है।
तीन घंटे तक EVM खराब, बूथ के बाहर लगे नारे
टोंक जिले के निवाई क्षेत्र की तुर्किया ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने से परेशानी खड़ी हो गई। यहां बूथ नंबर 151 और 152 पर शनिवार सुबह मतदान शुरू नहीं हो सका।
वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचे ग्रामीण मशीनें चालू होने का इंतजार करते रहे। लेकिन करीब तीन घंटे बीतने के बाद भी ईवीएम ठीक नहीं हुई। इससे मतदाताओं में नाराजगी बढ़ गई।
लोगों ने मतदान केंद्र के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मतदान शुरू नहीं होने से दोनों बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित रही।
दो गांवों ने कहा- पहले हमारी मांग पूरी करो, फिर डालेंगे वोट
बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में दो गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर प्रशासन की मुश्किल बढ़ा दी। अंधेरी सिंचाई परियोजना से प्रभावित मूंडक्या और मूंडकी गांवों के लोगों ने शनिवार को मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित गांवों का दोबारा सर्वे कराया जाए और दोनों गांवों को डूब क्षेत्र में शामिल किया जाए। इस संबंध में ग्रामीणों ने मतदान से एक दिन पहले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था।
ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर उन्होंने मतदान केंद्रों से दूरी बना ली। गांवों में मतदान का बहिष्कार होने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
एसडीएम सपना कुमारी और डीएसपी ताराचंद ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। अधिकारी लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
नागौर में भी कुछ देर थमी वोटिंग
चौथे चरण के मतदान के दौरान नागौर जिले के एक बूथ पर भी ईवीएम में खराबी सामने आई। मशीन में तकनीकी समस्या आने के कारण कुछ देर के लिए मतदान रोकना पड़ा। हालांकि, इस दौरान मतदान प्रक्रिया प्रभावित रही।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।