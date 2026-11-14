चौथे फेज के मतदान में कई जगह हंगामा; धौलपुर में हेड कॉन्स्टेबल की मौत, नागौर में EVM खराब

दरअसल, शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है।

धौलपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की मौत से पुलिस महकमे में शोक छा गया। वे सरमथुरा थाने में तैनात थे

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान शनिवार को कई जिलों में हंगामे और अव्यवस्थाओं की स्थिति देखने को मिली। कहीं चुनाव ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो कहीं ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू ही नहीं हो सका। बारां में दो गांवों के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर मतदान केंद्रों से दूर रहे। वहीं, टोंक में ईवीएम ठीक नहीं होने से नाराज वोटर्स ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

धौलपुर में सरमथुरा थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। टोंक के निवाई क्षेत्र की तुर्किया ग्राम पंचायत के दो बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ। करीब तीन घंटे तक मशीनें ठीक नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर, बारां के मूंडक्या और मूंडकी गांवों में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया।

दरअसल, शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 25 जिला परिषदों के 382 वार्डों में 1322 और 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों में 7521 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

थाने में खाना खाने गए, अचानक आया हार्ट अटैक धौलपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की मौत से पुलिस महकमे में शोक छा गया। वे सरमथुरा थाने में तैनात थे और पंचायतीराज चुनाव की ड्यूटी भी इसी थाना क्षेत्र में लगी हुई थी।

शुक्रवार रात करीब 11 बजे भगवान स्वरूप मीणा थाना परिसर में बने क्वार्टर में खाना खाने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साथी पुलिसकर्मी तत्काल उन्हें लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें करौली रेफर कर दिया। हालांकि, करौली ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चुनाव ड्यूटी के बीच हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों में शोक का माहौल है।

तीन घंटे तक EVM खराब, बूथ के बाहर लगे नारे टोंक जिले के निवाई क्षेत्र की तुर्किया ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने से परेशानी खड़ी हो गई। यहां बूथ नंबर 151 और 152 पर शनिवार सुबह मतदान शुरू नहीं हो सका।

वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचे ग्रामीण मशीनें चालू होने का इंतजार करते रहे। लेकिन करीब तीन घंटे बीतने के बाद भी ईवीएम ठीक नहीं हुई। इससे मतदाताओं में नाराजगी बढ़ गई।

लोगों ने मतदान केंद्र के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मतदान शुरू नहीं होने से दोनों बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित रही।

दो गांवों ने कहा- पहले हमारी मांग पूरी करो, फिर डालेंगे वोट बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में दो गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर प्रशासन की मुश्किल बढ़ा दी। अंधेरी सिंचाई परियोजना से प्रभावित मूंडक्या और मूंडकी गांवों के लोगों ने शनिवार को मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित गांवों का दोबारा सर्वे कराया जाए और दोनों गांवों को डूब क्षेत्र में शामिल किया जाए। इस संबंध में ग्रामीणों ने मतदान से एक दिन पहले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था।

ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर उन्होंने मतदान केंद्रों से दूरी बना ली। गांवों में मतदान का बहिष्कार होने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

एसडीएम सपना कुमारी और डीएसपी ताराचंद ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। अधिकारी लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।