राजस्थान पंचायत चुनाव: दोपहर एक बजे तक 48.57% मतदान, नोखा में सबसे ज्यादा वोटिंग
मतदान प्रतिशत के मामले में बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति सबसे आगे रही। यहां दोपहर एक बजे तक 61.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था।
राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए चल रहा चुनावी महासंग्राम सोमवार को अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। प्रदेश के 25 जिलों में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक प्रदेश में 48.57 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह नजर आया।
मतदान प्रतिशत के मामले में बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति सबसे आगे रही। यहां दोपहर एक बजे तक 61.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति में 61.84 प्रतिशत और बीकानेर की जसरासर पंचायत समिति में 60.90 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन इलाकों में मतदान की रफ्तार प्रदेश के औसत मतदान प्रतिशत से काफी अधिक रही।
जयपुर में टुंगा में सबसे कम मतदान
जयपुर जिले की पंचायत समितियों में दोपहर एक बजे तक मतदान की स्थिति देखें तो आंधी में 44.74 प्रतिशत, बस्सी में 43.58 प्रतिशत, जमवारामगढ़ में 43.86 प्रतिशत और टुंगा में 41.72 प्रतिशत मतदान हुआ। आंकड़ों के अनुसार जयपुर जिले में टुंगा पंचायत समिति में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। वहीं, आंधी में मतदान का आंकड़ा अन्य तीन पंचायत समितियों के मुकाबले अधिक रहा।
25 जिलों की 3747 ग्राम पंचायतों में चुनाव
पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में प्रदेश के 25 जिलों की 3,747 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इस चरण में सरपंच के 3,747 पदों और वार्ड पंच के 33,885 पदों के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला एक करोड़ पांच लाख से अधिक मतदाता करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर में 11,905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव का सरपंच और वार्ड पंच चुनने को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं।
95 साल की बुजुर्ग महिला ने व्हीलचेयर पर पहुंचकर डाला वोट
पंचायत चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिला। बालोतरा जिले के एक मतदान केंद्र पर 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उनका मतदान केंद्र पहुंचना लोकतंत्र में भागीदारी की एक मिसाल बना। मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी उनकी इस पहल की चर्चा रही।
शाम 6 बजे तक होगा मतदान, इसके बाद शुरू होगी गिनती
चौथे चरण के लिए मतदान सोमवार शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें सबसे पहले वार्ड पंच पदों के लिए डाले गए मतों की गिनती होगी। इसके बाद सरपंच पदों के लिए मतगणना कराई जाएगी। मतगणना के साथ ही गांवों की सरकार चुनने के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा।
चार चरणों में पूरी हुई चुनाव प्रक्रिया
राजस्थान में पंच और सरपंच पदों के लिए चुनाव चार चरणों में आयोजित किए गए। चौथे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही इन पदों के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए चारों चरणों में मतदान पहले ही पूरा कराया जा चुका है। इन पदों के लिए मतगणना 20 नवंबर को होगी। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों में भी चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।