राजस्थान पंचायत चुनाव: दोपहर एक बजे तक 48.57% मतदान, नोखा में सबसे ज्यादा वोटिंग

मतदान प्रतिशत के मामले में बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति सबसे आगे रही। यहां दोपहर एक बजे तक 61.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था।

जयपुर जिले की पंचायत समितियों में दोपहर एक बजे तक मतदान की स्थिति देखें तो आंधी में 44.74 प्रतिशत, बस्सी में 43.58 प्रतिशत, जमवारामगढ़ में 43.86 प्रतिशत और टुंगा में 41.72 प्रतिशत मतदान हुआ।

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए चल रहा चुनावी महासंग्राम सोमवार को अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। प्रदेश के 25 जिलों में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक प्रदेश में 48.57 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह नजर आया।

मतदान प्रतिशत के मामले में बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति सबसे आगे रही। यहां दोपहर एक बजे तक 61.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति में 61.84 प्रतिशत और बीकानेर की जसरासर पंचायत समिति में 60.90 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन इलाकों में मतदान की रफ्तार प्रदेश के औसत मतदान प्रतिशत से काफी अधिक रही।

जयपुर में टुंगा में सबसे कम मतदान जयपुर जिले की पंचायत समितियों में दोपहर एक बजे तक मतदान की स्थिति देखें तो आंधी में 44.74 प्रतिशत, बस्सी में 43.58 प्रतिशत, जमवारामगढ़ में 43.86 प्रतिशत और टुंगा में 41.72 प्रतिशत मतदान हुआ। आंकड़ों के अनुसार जयपुर जिले में टुंगा पंचायत समिति में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। वहीं, आंधी में मतदान का आंकड़ा अन्य तीन पंचायत समितियों के मुकाबले अधिक रहा।

25 जिलों की 3747 ग्राम पंचायतों में चुनाव पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में प्रदेश के 25 जिलों की 3,747 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इस चरण में सरपंच के 3,747 पदों और वार्ड पंच के 33,885 पदों के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला एक करोड़ पांच लाख से अधिक मतदाता करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर में 11,905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव का सरपंच और वार्ड पंच चुनने को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं।

95 साल की बुजुर्ग महिला ने व्हीलचेयर पर पहुंचकर डाला वोट पंचायत चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिला। बालोतरा जिले के एक मतदान केंद्र पर 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उनका मतदान केंद्र पहुंचना लोकतंत्र में भागीदारी की एक मिसाल बना। मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी उनकी इस पहल की चर्चा रही।

शाम 6 बजे तक होगा मतदान, इसके बाद शुरू होगी गिनती चौथे चरण के लिए मतदान सोमवार शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें सबसे पहले वार्ड पंच पदों के लिए डाले गए मतों की गिनती होगी। इसके बाद सरपंच पदों के लिए मतगणना कराई जाएगी। मतगणना के साथ ही गांवों की सरकार चुनने के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा।