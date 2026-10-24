पंच-सरपंच के लिए बैलेट से वोटिंग, राजस्थान के 16 जिलों में आज मतदान

पिछली बार पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम से मतदान हुआ था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल गई है। मतदाता को दो अलग-अलग बैलेट पेपर दिए जाएंगे।

पिछली बार पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम से मतदान हुआ था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल गई है। मतदाता को दो अलग-अलग बैलेट पेपर दिए जाएंगे।

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश के 16 जिलों में 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस बार पंच-सरपंच के चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मतदाता दो वोट डालेगा। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी। सरपंच और वार्ड पंच के नतीजे रात तक आने की संभावना है।

बैलेट पेपर से वोटिंग, एक मतदाता डालेगा दो वोट पिछली बार पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम से मतदान हुआ था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल गई है। मतदाता को दो अलग-अलग बैलेट पेपर दिए जाएंगे। एक बैलेट पेपर पर सरपंच पद के उम्मीदवार और दूसरे पर वार्ड पंच के प्रत्याशियों के लिए वोट देना होगा।

बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण मतगणना में भी अधिक समय लगने की संभावना है। पहले वार्ड पंच के वोटों की गिनती होगी और उसके बाद सरपंच पद के मतों की गणना की जाएगी। जिन स्थानों पर हार-जीत का अंतर बेहद कम रहेगा, वहां दोबारा मतगणना की स्थिति बनने पर परिणाम देर रात तक खिंच सकते हैं।

बाड़मेर में सबसे ज्यादा सरपंच पदों पर चुनाव पहले चरण में जिलों के बीच चुनावी मुकाबले की तस्वीर भी अलग-अलग है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 419 सरपंच पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। यहां वार्ड पंच के 3025 पदों पर भी मतदान हो रहा है। वहीं, बीकानेर और सिरोही में सरपंच पदों के लिए सबसे कम क्रमशः 112 और 113 पदों पर चुनाव हैं।

पंच-सरपंच के चुनाव पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते और राजनीतिक दल आधिकारिक तौर पर टिकट नहीं देते। इसके बावजूद गांवों में मुकाबला काफी दिलचस्प रहता है। स्थानीय समीकरण, व्यक्तिगत संपर्क और ग्रामीण राजनीति उम्मीदवारों की जीत-हार में अहम भूमिका निभाते हैं।

विधायक शंकर डेचा बोले- ग्रामीणों की इच्छा पर बेटे को बनाया उम्मीदवार सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ने मतदान के बाद कहा कि यह गांव की सरकार चुनने का समय है और लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। परिवार से बेटे को सरपंच उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले वह और उनकी पत्नी सरपंच रह चुके हैं।

डेचा के मुताबिक, इस बार भी गांव के लोगों की इच्छा थी कि उनके परिवार से ही कोई सरपंच बने। इसी मांग पर बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और सरकार में सभी के काम पूरे होंगे।

भवानी मंडी और आबूरोड में मतदान के लिए कतारें झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पंचायत समिति के गुराड़िया माना मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू होते ही ग्रामीणों की लंबी कतारें लग गईं। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर मतदान किया। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान के इंतजाम किए गए हैं। भवानी मंडी क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

उधर, सिरोही जिले की मंडार पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 118 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां भी मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। आबूरोड की 43 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। सातपुर ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं।