'सुधर जाओ, वरना जनता सुधार देगी'; राजस्थान पंचायत राज चुनाव के नतीजे देख CJP नेता आशुतोष रांका ने किया अलर्ट
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान पंचायत राज चुनाव के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और 419 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए हुए वोटों की गिनती के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रांका ने कहा है कि चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वह युवाओं को पूरी तरह से दरकिनार करने का नतीजा है।
रांका ने एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट में चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ‘जहां तक मुझे समझ है, पंचायती राज चुनावों में लोग आमतौर पर उसी पार्टी को वोट देते है जिसकी सरकार हो। ताकि राजनीति के चक्कर में गांव का विकास न रुके। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब समझ लीजिए कि गुस्सा भयंकर है। राजस्थान में जो परिणाम इस समय देखने को मिल रहे है।’
वहीं एक अन्य पोस्ट में रांका ने कहा ‘राजस्थान में “हैडलाइन मैनेजमेंट” से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पूरे प्रदेश में मुद्दों को छोड़कर सिर्फ़ गुंडागर्दी, मारपीट की राजनीति चल रही है। स्कूलों की बात करो तो मारपीट, कॉलेज की बात करो तो मारपीट, नौकरियों की बात करो तो मारपीट। युवाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। आज के परिणाम इसी का नतीजा है। सुधर जाओ, वरना जनता सुधार देगी।’
भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने एकतरफा जीती सीटें
आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने कई इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहां तक कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले भरतपुर में भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। भरतपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने 31 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि भाजपा को 9 सीट पर ही जीत मिली। वहीं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) एक सीट अपने नाम करने में सफल रही है। पिछले चुनाव के दौरान भाजपा सबसे आगे रही थी। तब भाजपा ने 17 सीटों पर तो कांग्रेस ने 14 सीटें हासिल की थीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भी भाजपा को झटका लगा है। यहां पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। कुल 8 पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस ने 6 पर तो भाजपा ने 2 पर जीत हासिल की है।
पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का दबदबा
कांग्रेस ने 37 जिला इकाइयों में पंचायत समिति सदस्यों के कुल 7543 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ों में कांग्रेस ने शानदारी जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 3558 सीटों पर तो भाजपा 2122 सीट पर जीत दर्त की है निर्दलीय उम्मीदवारों ने 612 सीटें जीती हैं।
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