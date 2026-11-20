डोटासरा ने बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने नेताओं के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं बचा पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का उदाहरण दिया, जहां पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जीत दर्ज की।

डोटासरा ने पंचायत चुनाव के नतीजों के बहाने भजनलाल सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान खाद और बीज के लिए परेशान हैं

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के खेमे में नई जान फूंक दी है। जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक मिले शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। चुनावी नतीजों को कांग्रेस अब सिर्फ स्थानीय निकायों की जीत नहीं, बल्कि भजनलाल सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का संकेत बता रही है। जीत से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो सीधे 2028 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, 'अभी तो झांकी है, 2028 में बाहर फेंकना बाकी है।' डोटासरा के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में नए राजनीतिक संग्राम के संकेत दे दिए हैं।

जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने पंचायत चुनाव के नतीजों को जनता का जनादेश बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उसकी हार मुबारक, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उनके मुताबिक, प्रदेश की जनता ने सरकार के कामकाज का हिसाब पंचायत चुनाव में ही दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अभी करीब 22 महीने बाकी हैं और तब तक बीजेपी का राजस्थान से पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्रों का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और भूपेंद्र यादव के अलवर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार के मंत्रियों के इलाकों में भी बीजेपी को झटके लगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति में बीजेपी को महज एक सीट मिली, जबकि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के क्षेत्र लोहावट में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बनाया हार का मुद्दा डोटासरा ने पंचायत चुनाव के नतीजों के बहाने भजनलाल सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान खाद और बीज के लिए परेशान हैं, जबकि युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाठियां मिल रही हैं। अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत, पेंशन और छात्रवृत्ति में देरी जैसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान है।

उन्होंने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिना पैसे दिए लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने में लगी है, लेकिन जनता ने चुनाव में अपना जवाब दे दिया है।

कांग्रेस के साथ RLP और BAP ने भी दिखाया दम इन चुनावों में कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की RLP और राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी कई क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। सांगानेर पंचायत समिति में RLP की जीत को कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया। वहीं, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा।

डोटासरा ने स्थानीय चुनावों में अलग-अलग दलों की रणनीति पर कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में हर पार्टी अपने समीकरणों के हिसाब से मैदान में उतरती है। हालांकि, बीजेपी को हराना सभी का साझा मकसद है। उनके इस बयान को प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच स्थानीय स्तर पर बन रहे चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।

भजनलाल मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग, मतगणना पर भी उठाए सवाल डोटासरा ने पंचायत चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जब सरकार के मुखिया और मंत्री अपने क्षेत्रों में ही पार्टी को जीत नहीं दिला पाए तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।