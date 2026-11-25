बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की वजह जिला प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार का चयन माना जा रहा है। पार्टी ने निकिता डूडी को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी सरिता मेघवाल इस फैसले से नाराज हो गईं।

राजस्थान पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भले ही जीत के जश्न में हो, लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में पार्टी के भीतर की खींचतान सामने आने लगी है। बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी ने जिला प्रमुख चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यहां कांग्रेस ने डोटासरा गुट की निकिता डूडी को जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी सरिता मेघवाल ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है।

इस राजनीतिक उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। ऐसे में अब भाजपा की ओर से कांग्रेस की बागी उम्मीदवार सरिता मेघवाल को समर्थन दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को अपने ही गढ़ में जिला प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

डोटासरा गुट की निकिता डूडी को टिकट, गहलोत खेमे से बगावत बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की वजह जिला प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार का चयन माना जा रहा है। पार्टी ने निकिता डूडी को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि निकिता डूडी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खेमे का समर्थन हासिल है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी सरिता मेघवाल इस फैसले से नाराज हो गईं। उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। सरिता के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आने से कांग्रेस के सामने अपने ही सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

भाजपा ने भी अपना नामांकन वापस लेकर मुकाबले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब उसकी ओर से सरिता मेघवाल को समर्थन देने की संभावना है। ऐसे में बीकानेर जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस के दो खेमों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है।

डीग में भी कांग्रेस को अपनों से चुनौती, बीजेपी बना सकती है बोर्ड बीकानेर के अलावा डीग जिले में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यहां जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के सात विजयी प्रत्याशियों के भाजपा की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ये प्रत्याशी भाजपा के साथ जाते हैं तो कांग्रेस के पूर्ण बहुमत के बावजूद जिला परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने की स्थिति पैदा हो सकती है।

इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की चुनावी जीत के बाद पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया है। पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब पार्टी के सामने अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने और जिला प्रमुख के चुनाव में बहुमत बचाने की चुनौती है।

सीकर में कांग्रेस का पलड़ा भारी, सुनीता गठाला ने भरा नामांकन दूसरी ओर सीकर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस ने वर्तमान जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला को जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं, भाजपा ने सुनीता रणवा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सीकर में दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा।

सीकर जिला प्रमुख का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। जिला परिषद के कुल 49 वार्डों में से कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा को 11 सीटें मिली हैं, जबकि माकपा और निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में एक-एक सीट गई है।

इस तरह कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। आंकड़ों के लिहाज से सुनीता गठाला का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, जिला प्रमुख चुनाव में पार्टी के सदस्यों की भूमिका अहम होगी।

जीत के बाद कांग्रेस के सामने अपनों को संभालने की चुनौती राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद अब जिला प्रमुख और जिला परिषद बोर्ड के चुनाव में पार्टी की असली परीक्षा हो रही है। बीकानेर में बागी उम्मीदवार, डीग में संभावित दल-बदल और सीकर में मजबूत स्थिति के बीच अलग-अलग जिलों में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं।