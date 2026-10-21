राजस्थान पंचायत चुनाव में पहले चरण का प्रचार थमा; कल 16 जिलों में वोटिंग

पहले चरण में 16 जिला परिषदों और 10 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज रही हैं। प्रचार थमने के साथ ही अब प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर एक-एक वोट पर है।

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने जनसंपर्क, बैठकों और स्थानीय मुद्दों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब सार्वजनिक प्रचार बंद होने के बाद मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क पर जोर रहेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटर पर्चियां पहुंचाने, मतदान केंद्र की जानकारी देने और समर्थकों को मतदान के लिए प्रेरित करने में जुटेंगे।

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब गांवों की सरकार चुनने के लिए गुरुवार को वोटिंग होगी। जयपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रचार के दौरान घर-घर जनसंपर्क और सभाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे प्रत्याशियों के सामने अब वोटिंग के दिन अपनी ताकत दिखाने की चुनौती है। मतदान के बाद 20 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

पहले चरण में 16 जिला परिषदों और 10 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज रही हैं। प्रचार थमने के साथ ही अब प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर एक-एक वोट पर है। गांवों में चुनावी चर्चाओं के बीच मतदाताओं का रुख किस तरफ रहेगा, इसका फैसला गुरुवार को ईवीएम में दर्ज होगा।

प्रचार थमा, अब घर-घर पहुंचेंगे प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने जनसंपर्क, बैठकों और स्थानीय मुद्दों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब सार्वजनिक प्रचार बंद होने के बाद मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क पर जोर रहेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटर पर्चियां पहुंचाने, मतदान केंद्र की जानकारी देने और समर्थकों को मतदान के लिए प्रेरित करने में जुटेंगे।

गांवों की चौपालों से लेकर गली-मोहल्लों तक चुनावी चर्चा का दौर जारी है। कहीं स्थानीय विकास के मुद्दे हावी हैं, तो कहीं प्रत्याशियों की व्यक्तिगत पकड़ और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में गुरुवार का मतदान कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जमीनी ताकत की परीक्षा भी होगा।

2,392 वार्डों में वोटिंग, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान पहले चरण के तहत 2,392 वार्डों में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मतदान दलों को संबंधित केंद्रों पर पहुंचाने की तैयारी की गई है। मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम की जांच और मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा, ताकि ईवीएम की कार्यप्रणाली की जांच हो सके। निर्वाचन विभाग का जोर मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर है।

मतदान दलों के सामने निर्धारित समय पर बूथों पर पहुंचने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतदान केंद्रों पर आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

जयपुर में 7.43 लाख मतदाता तय करेंगे चुनावी नतीजे जयपुर जिले में पहले चरण के चुनाव को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन वार्डों में कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 5,500 चुनावी कर्मचारियों और 4,500 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जानकारी दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं और मतदान केंद्रों को देखते हुए प्रशासन के सामने मतदान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी होगी।

जयपुर जिले में प्रत्याशियों की नजर ग्रामीण मतदाताओं पर टिकी है। मतदान के दिन मतदाताओं की भागीदारी और अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने वाला समर्थन चुनावी तस्वीर स्पष्ट करेगा।

इन 16 जिलों में होगा पहले चरण का मतदान राजस्थान पंचायत चुनाव के पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं।

इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि, चुनावी दावों की असली परीक्षा मतदान के बाद होगी। मतगणना के परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

पंच-सरपंच चुनाव के लिए भी तैयार रहें गांव पंचायती राज चुनाव का अगला अहम चरण ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के चुनाव का है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, शुक्रवार को 3,314 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी।