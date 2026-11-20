राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, भजनलाल के भरतपुर से वसुंधरा के गढ़ तक भाजपा की हार
भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के खाते में 9 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस की इस जीत को पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है।
राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने कई इलाकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को चुनौती दी है। भरतपुर जिला परिषद के नतीजों में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए 31 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। एक सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के खाते में गई है। पिछले जिला परिषद चुनाव में भाजपा 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थीं। इस बार नतीजों ने जिले का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा से जिला परिषद की बढ़त छीन ली है।
भरतपुर में कांग्रेस का दबदबा, BJP 9 सीटों पर सिमटी
भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के खाते में 9 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस की इस जीत को पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है।
जिला परिषद के घोषित परिणामों में भाजपा की ओर से संगीता, राधा, सतीवीर, मिथिलेश, पूजा कुमारी, मीरा देवी, मानसिंह, दिनेश भातरा और रघुवीर सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं, कांग्रेस के राजेश, अरविंद, चेतन, हरिसिंह, हरबीर सिंह, हीराचंद, सावित्री देवी, अशोक, सपना, प्रमोद, रानुवाला, सरोज, हरप्यारी, राजेश, अंजू कुमारी, सुमन गुर्जर, रेखा कुमारी, ओमवती, सावित्री और बोदन सिंह विजयी रहे। वार्ड नंबर 26 से आरएलपी की रेनु कुमारी ने जीत हासिल की।
पंचायत समितियों में निर्दलीयों ने बिगाड़ा दोनों दलों का गणित
जिला परिषद के नतीजों से इतर पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कई जगह निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए समीकरण मुश्किल कर दिए हैं।
वैर पंचायत समिति में कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। यहां भाजपा को 3 और निर्दलीयों को 6 सीटें मिलीं। सेवर में निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं।
नदबई पंचायत समिति में निर्दलीयों का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा। यहां 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। भाजपा को 6 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलीं। भुसावर में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीयों को 7 और भाजपा को महज 1 सीट मिली।
रूपवास पंचायत समिति में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 7-7 सीटें मिलीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की।
वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भी BJP को झटका
भरतपुर के साथ झालावाड़ से आए नतीजों ने भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले जिले झालावाड़ में कांग्रेस ने पंचायत समिति चुनावों में बढ़त बनाई है। जिले की कुल 8 पंचायत समितियों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमाया, जबकि भाजपा महज 2 पंचायत समितियों तक सिमट गई।
झालावाड़ को लंबे समय से वसुंधरा राजे का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में यहां कांग्रेस का 6 पंचायत समितियों में जीत हासिल करना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
भरतपुर में जिला परिषद की 31 में से 21 सीटें जीतने और झालावाड़ में 8 में से 6 पंचायत समितियों पर कब्जा जमाने से कांग्रेस ने ग्रामीण राजनीति में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। वहीं, पंचायत समितियों में निर्दलीयों की मजबूत स्थिति ने यह भी साफ किया है कि स्थानीय चुनावों में मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं रहा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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