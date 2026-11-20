भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के खाते में 9 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस की इस जीत को पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है।

भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत हासिल की।

राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने कई इलाकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को चुनौती दी है। भरतपुर जिला परिषद के नतीजों में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए 31 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। एक सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के खाते में गई है। पिछले जिला परिषद चुनाव में भाजपा 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थीं। इस बार नतीजों ने जिले का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा से जिला परिषद की बढ़त छीन ली है।

भरतपुर में कांग्रेस का दबदबा, BJP 9 सीटों पर सिमटी भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के खाते में 9 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस की इस जीत को पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है।

जिला परिषद के घोषित परिणामों में भाजपा की ओर से संगीता, राधा, सतीवीर, मिथिलेश, पूजा कुमारी, मीरा देवी, मानसिंह, दिनेश भातरा और रघुवीर सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं, कांग्रेस के राजेश, अरविंद, चेतन, हरिसिंह, हरबीर सिंह, हीराचंद, सावित्री देवी, अशोक, सपना, प्रमोद, रानुवाला, सरोज, हरप्यारी, राजेश, अंजू कुमारी, सुमन गुर्जर, रेखा कुमारी, ओमवती, सावित्री और बोदन सिंह विजयी रहे। वार्ड नंबर 26 से आरएलपी की रेनु कुमारी ने जीत हासिल की।

पंचायत समितियों में निर्दलीयों ने बिगाड़ा दोनों दलों का गणित जिला परिषद के नतीजों से इतर पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कई जगह निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए समीकरण मुश्किल कर दिए हैं।

वैर पंचायत समिति में कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। यहां भाजपा को 3 और निर्दलीयों को 6 सीटें मिलीं। सेवर में निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं।

नदबई पंचायत समिति में निर्दलीयों का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा। यहां 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। भाजपा को 6 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलीं। भुसावर में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीयों को 7 और भाजपा को महज 1 सीट मिली।

रूपवास पंचायत समिति में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 7-7 सीटें मिलीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की।

वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भी BJP को झटका भरतपुर के साथ झालावाड़ से आए नतीजों ने भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले जिले झालावाड़ में कांग्रेस ने पंचायत समिति चुनावों में बढ़त बनाई है। जिले की कुल 8 पंचायत समितियों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमाया, जबकि भाजपा महज 2 पंचायत समितियों तक सिमट गई।

झालावाड़ को लंबे समय से वसुंधरा राजे का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में यहां कांग्रेस का 6 पंचायत समितियों में जीत हासिल करना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।