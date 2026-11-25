पंचायत चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी संगठन अब हार के कारणों की पड़ताल में जुट गया है। खास बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ चर्चा की।

राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण इलाकों में वोट शेयर में आई बड़ी गिरावट के बाद अब दिल्ली में हार की समीक्षा होने जा रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया को दिल्ली तलब किया है। दोनों नेताओं की आज शाम बीएल संतोष के साथ बैठक होगी। इसमें पंचायत चुनाव के नतीजों, संगठन के प्रदर्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की कमजोर होती पकड़ पर चर्चा होने की संभावना है।

पंचायत चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी संगठन अब हार के कारणों की पड़ताल में जुट गया है। खास बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व से लेकर संगठन के कामकाज तक पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भजनलाल से चर्चा दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ चर्चा की। इसके बाद दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब शाम को बीएल संतोष के साथ होने वाली बैठक में पंचायत चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में इस बात पर मंथन हो सकता है कि सत्ता में होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का वोट बैंक क्यों खिसका? संगठन और सरकार के बीच तालमेल में कोई कमी रही या फिर स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ी? चुनाव में टिकट वितरण, स्थानीय समीकरण और प्रत्याशियों के चयन जैसे मुद्दे भी समीक्षा के केंद्र में रह सकते हैं।

पांच साल में बीजेपी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट पंचायत चुनाव के आंकड़े बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। साल 2020-21 के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को 42.42 फीसदी वोट मिले थे। 2026 के चुनाव में यह घटकर 37.77 फीसदी रह गया। यानी पार्टी के वोट शेयर में 4.65 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 42.59 फीसदी से बढ़कर 43.40 फीसदी हो गया। हालांकि, कांग्रेस भी इस बढ़त को बड़ी चुनावी जीत में बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं रही, लेकिन बीजेपी के मुकाबले उसका वोट शेयर बढ़ा है।

पंचायत समिति चुनाव के आंकड़े भी बीजेपी के लिए और ज्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। यहां पार्टी का वोट शेयर 38.06 फीसदी से गिरकर 33.78 फीसदी रह गया। पिछले 25 वर्षों के पंचायत समिति चुनावों में इसे बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन बताया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस का वोट शेयर भी 39.54 फीसदी से घटकर 39.15 फीसदी पर आ गया।

बीजेपी के सामने ग्रामीण जनाधार बचाने की चुनौती पंचायत चुनाव के नतीजे केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं। इनके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है।

सत्ता में रहते हुए ग्रामीण मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर होना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का विषय है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाने की है कि आखिर ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी की वजह क्या रही।

2028 से पहले संगठन की परीक्षा पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद अब संगठन की जवाबदेही का सवाल भी उठने लगा है। दिल्ली में होने वाली बैठक को इसी लिहाज से अहम माना जा रहा है। बीएल संतोष प्रदेश नेतृत्व से चुनावी प्रदर्शन का फीडबैक लेंगे और हार के कारणों पर चर्चा करेंगे।