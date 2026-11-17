सवाई माधोपुर जिले की सूरवाल ग्राम पंचायत का है। यहां सरपंच पद के लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा 43 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए। उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त ने चुनाव प्रबंधन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी।

सूरवाल ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान जंबो बैलेट पेपर चर्चा का विषय बना रहा। सामान्य मतपत्रों की तुलना में इसका आकार काफी बड़ा था।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यहां एक पंचायत में सरपंच बनने की होड़ ऐसी मची कि उम्मीदवारों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। हालात ये हो गए कि मतदाताओं को अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनने के लिए छोटे-मोटे मतपत्र नहीं, बल्कि एक विशाल 'जंबो बैलेट पेपर' थमा दिया गया। इस पर 43 उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न थे। कोई नाम खोज रहा था तो कोई चुनाव चिह्न पहचानने में जुटा था। कई मतदाताओं को अपना पसंदीदा उम्मीदवार ढूंढने में ही 3 से 4 मिनट लग गए।

यह अनोखा नजारा सवाई माधोपुर जिले की सूरवाल ग्राम पंचायत का है। यहां सरपंच पद के लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा 43 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए। उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त ने चुनाव प्रबंधन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। मतपत्र पर सभी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न शामिल करने के लिए प्रशासन को खास इंतजाम करने पड़े। नतीजा यह हुआ कि ऐसा विशाल बैलेट पेपर तैयार करना पड़ा, जिसे देखकर मतदाता भी एकबारगी हैरान रह गए।

किसी को नाम मिला, किसी को चुनाव चिह्न खोजने में लगी मशक्कत सूरवाल ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान जंबो बैलेट पेपर चर्चा का विषय बना रहा। सामान्य मतपत्रों की तुलना में इसका आकार काफी बड़ा था। 43 उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिह्न एक साथ होने के कारण मतदाताओं को अपनी पसंद का प्रत्याशी तलाशने में वक्त लग रहा था।

मतदान केंद्रों पर कई लोग मतपत्र को ध्यान से देखते और उस पर अपने उम्मीदवार का नाम खोजते नजर आए। किसी को नाम ढूंढने में परेशानी हुई तो कोई चुनाव चिह्न पहचानने के लिए मतपत्र पर नजरें दौड़ाता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ मतदाताओं को 3 से 4 मिनट तक लग गए। यानी प्रत्याशी चुनने से पहले मतदाताओं को मतपत्र पर ही अच्छी-खासी मशक्कत करनी पड़ी।

आठ बूथों पर लगाने पड़े दो-दो अतिरिक्त मतपेटी 43 प्रत्याशियों के कारण केवल बैलेट पेपर का आकार ही नहीं बढ़ा, बल्कि मतदान की व्यवस्था भी सामान्य से अलग करनी पड़ी। मतपत्र के बड़े आकार को देखते हुए मतदान दल को सूरवाल ग्राम पंचायत के सभी आठ मतदान बूथों पर दो-दो अतिरिक्त मतपेटियां लगानी पड़ीं।

इतने बड़े पैमाने पर मतपत्र तैयार करना भी आसान नहीं था। इसके लिए प्रशासन ने रातभर काम कराया। जंबो बैलेट पेपर तैयार करने के लिए 98 कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। कर्मचारियों ने रातभर मेहनत कर मतपत्र तैयार किए, ताकि मतदान प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।

कहीं मतपत्र में गलत नाम तो कहीं मतपेटी से उठने लगा धुआं पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जिन्होंने चुनावी व्यवस्था को लेकर चर्चा छेड़ दी।

बारां जिले की छीपाबड़ौद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पछाड़ के वार्ड संख्या 5 में मतपत्र पर प्रत्याशियों के नाम गलत छपने से हड़कंप मच गया। मतदान से जुड़ी सामग्री की जांच के दौरान सामने आया कि मतपत्र पर छपे नाम प्रारूप-5 में दर्ज नामों से मेल नहीं खा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित चुनाव निरस्त कर दिया गया। अब इस वार्ड में मंगलवार को दोबारा मतदान कराया जाएगा।

वहीं, टोंक जिले की ग्राम पंचायत रामनगर धतूरी में मतदान खत्म होने से ठीक पहले एक और चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। यहां मतदान के दौरान मतपेटी से अचानक धुआं उठने लगा। इसे देखकर मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस ने इस मामले में वोट डालकर बाहर निकले एक साधुनुमा व्यक्ति को पकड़ा है। उसकी पहचान श्रीराम मीणा उर्फ श्रीराम महाराज के रूप में हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

कहीं 43 उम्मीदवारों ने बढ़ाई चुनौती, कहीं दोबारा मतदान की नौबत राजस्थान पंचायत चुनाव में इन घटनाओं ने अलग-अलग तरह की चुनौतियां सामने रखीं। सवाई माधोपुर में 43 उम्मीदवारों के कारण जंबो बैलेट पेपर तैयार करना पड़ा तो बारां में मतपत्र की गलती के चलते दोबारा मतदान की स्थिति बन गई। टोंक में मतपेटी से धुआं उठने की घटना ने मतदान के आखिरी पलों में हड़कंप मचा दिया।