CM भजनलाल शर्मा के गढ़ सांगानेर में RLP का डंका, पंचायत समिति में मिला बहुमत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में RLP की इस सफलता को कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में पंचायत चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जिस सांगानेर को मुख्यमंत्री का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने पंचायत समिति में बहुमत हासिल कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यह नतीजा इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपने ही मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत स्तर पर चुनौती मिली है। पंचायत चुनाव के इन नतीजों ने सांगानेर से लेकर जयपुर तक सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में RLP की इस सफलता को कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने नेताओं के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं बचा पाई। डोटासरा ने सांगानेर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति में RLP को बहुमत मिला है।
बिजली कनेक्शन काटने वालों का जनता ने काट दिया कनेक्शन
डोटासरा ने बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने आपका बिजली कनेक्शन काटा, जनता ने उसका कनेक्शन काट दिया। उनका इशारा सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था और बकाया बिलों को लेकर की जा रही कार्रवाई पर था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने चुनाव नतीजों को सरकार के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उनके बयान के बाद पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।
सीएम के गढ़ से मंत्रियों के इलाकों तक बीजेपी को झटके
पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ सांगानेर तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और भूपेंद्र यादव के अलवर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत को भी उन्होंने बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया।
राज्य सरकार के मंत्रियों के क्षेत्रों में आए नतीजे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति में बीजेपी को महज एक सीट मिली। वहीं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के क्षेत्र लोहावट में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इन नतीजों को लेकर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों और बड़े नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी जनता ने पार्टी को अपेक्षित समर्थन नहीं दिया।
हनुमान बेनीवाल ने जताया मतदाताओं का आभार
दूसरी ओर, RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित पार्टी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत व समर्पण का परिणाम है। बेनीवाल ने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आमजन की समस्याओं के समाधान और किसानों, युवाओं तथा वंचित वर्गों की आवाज उठाने का काम करेंगे।
बेनीवाल ने चुनाव में हारने वाले पार्टी प्रत्याशियों को निराश नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई मिलकर जारी रखनी है। उन्होंने RLP उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करने वाले मतदाताओं का भी आभार जताया।
सांगानेर में RLP की जीत ने इन चुनावों का एक दिलचस्प राजनीतिक पहलू सामने रखा है। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति का बहुमत किसी दूसरी पार्टी के खाते में जाना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर आत्ममंथन का विषय है। हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का पैमाना नहीं माना जा सकता, लेकिन 2028 की सियासी जंग से पहले ग्रामीण इलाकों में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत जरूर माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।