मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में RLP की इस सफलता को कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा।

डोटासरा ने बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने आपका बिजली कनेक्शन काटा, जनता ने उसका कनेक्शन काट दिया। उनका इशारा सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था और बकाया बिलों को लेकर की जा रही कार्रवाई पर था।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में पंचायत चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जिस सांगानेर को मुख्यमंत्री का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने पंचायत समिति में बहुमत हासिल कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यह नतीजा इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपने ही मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत स्तर पर चुनौती मिली है। पंचायत चुनाव के इन नतीजों ने सांगानेर से लेकर जयपुर तक सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में RLP की इस सफलता को कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने नेताओं के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं बचा पाई। डोटासरा ने सांगानेर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति में RLP को बहुमत मिला है।

बिजली कनेक्शन काटने वालों का जनता ने काट दिया कनेक्शन डोटासरा ने बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने आपका बिजली कनेक्शन काटा, जनता ने उसका कनेक्शन काट दिया। उनका इशारा सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था और बकाया बिलों को लेकर की जा रही कार्रवाई पर था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने चुनाव नतीजों को सरकार के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उनके बयान के बाद पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।

सीएम के गढ़ से मंत्रियों के इलाकों तक बीजेपी को झटके पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ सांगानेर तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और भूपेंद्र यादव के अलवर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत को भी उन्होंने बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया।

राज्य सरकार के मंत्रियों के क्षेत्रों में आए नतीजे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति में बीजेपी को महज एक सीट मिली। वहीं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के क्षेत्र लोहावट में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इन नतीजों को लेकर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों और बड़े नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी जनता ने पार्टी को अपेक्षित समर्थन नहीं दिया।

हनुमान बेनीवाल ने जताया मतदाताओं का आभार दूसरी ओर, RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित पार्टी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत व समर्पण का परिणाम है। बेनीवाल ने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आमजन की समस्याओं के समाधान और किसानों, युवाओं तथा वंचित वर्गों की आवाज उठाने का काम करेंगे।

बेनीवाल ने चुनाव में हारने वाले पार्टी प्रत्याशियों को निराश नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई मिलकर जारी रखनी है। उन्होंने RLP उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करने वाले मतदाताओं का भी आभार जताया।