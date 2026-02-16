Hindustan Hindi News
राजस्थान में 6 साल बाद मतपेटियों से होंगे सरपंच-वार्ड पंच चुनाव, बैलेट और EVM दोनों से मतदान

Feb 16, 2026 01:53 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। करीब छह साल बाद राज्य में सरपंचों और वार्ड-पंचों के चुनाव फिर से मतपेटियों (बैलेट पेपर) के माध्यम से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव पहले की तरह ईवीएम मशीनों से ही होंगे। 

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। करीब छह साल बाद राज्य में सरपंचों और वार्ड-पंचों के चुनाव फिर से मतपेटियों (बैलेट पेपर) के माध्यम से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव पहले की तरह ईवीएम मशीनों से ही होंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने 13 फरवरी को औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव मार्च माह के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले पखवाड़े में आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर मतदान सामग्री, कार्मिकों की तैनाती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। आदेश के अनुसार इस बार सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपेटियों से होंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीनों के जरिए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मतपेटियों से मतदान होने की स्थिति में बैलेट पेपर की छपाई, उनकी सुरक्षित ढुलाई और मतगणना की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं ईवीएम से होने वाले चुनावों के लिए मशीनों की जांच, सीलिंग और मॉक पोल की प्रक्रिया भी तय मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी। दो अलग-अलग मतदान प्रणालियों के कारण कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

पंचायत स्तर पर चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हलचल तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो चुके हैं और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि मतदान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो।

अधिकारियों का कहना है कि मतदान तिथियों की औपचारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। फिलहाल जिला स्तर पर बूथ निर्धारण, मतदान केंद्रों की समीक्षा, संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों की पहचान तथा सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें भी प्रस्तावित हैं।

छह साल बाद मतपेटियों की वापसी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा बनी हुई है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और अधिनियमों के तहत संपन्न कराई जाएगी। आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आचार संहिता लागू होने की भी संभावना है।

कुल मिलाकर राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा पर टिकी हैं, जिसके बाद प्रदेशभर में चुनावी माहौल और तेज हो जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

Rajasthan Sarpanch Election

