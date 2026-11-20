दरअसल, राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और भाजपा के सामने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की थी। पार्टी ने बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारकर ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का दांव खेला।

राजस्थान की सियासत में तीसरी ताकत बनने की उम्मीद लेकर चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी (AAP) को पंचायतीराज चुनाव में फिलहाल दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव परिणामों में पार्टी का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि पंचायत समिति में तो खाता खुल गया, लेकिन जिला परिषद में उम्मीदवार जीत का आंकड़ा नहीं छू सके। जारी चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, AAP ने पंचायत समिति सदस्य की दो सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जिला परिषद की एक भी सीट उसके खाते में नहीं आई है।

दरअसल, राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और भाजपा के सामने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की थी। पार्टी ने बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारकर ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का दांव खेला। इसके लिए AAP ने अपनी पहली सूची में कुल 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इनमें 15 प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य और 45 प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य के चुनावी मैदान में उतारे गए थे।

जिला परिषद में खाता नहीं खुला, पंचायत समिति में मिली दो सीटें चुनाव परिणामों की तस्वीर सामने आने के साथ ही AAP के प्रदर्शन की स्थिति भी साफ होने लगी है। पार्टी जिला परिषद की 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी। यानी जिला परिषद में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं, पंचायत समिति की 45 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को दो सीटों पर जीत मिली है।

इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि राजस्थान के ग्रामीण राजनीतिक मैदान में AAP के सामने अभी लंबा रास्ता तय करने की चुनौती है। पार्टी ने 60 उम्मीदवारों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे।

60 उम्मीदवारों के जरिए आजमाई थी किस्मत आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को राजस्थान में अपने संगठन और जनाधार की परीक्षा के तौर पर भी देखा। पार्टी की पहली सूची में शामिल 60 उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचने और स्थानीय मुद्दों के सहारे समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

AAP की रणनीति पंचायत स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर जिला परिषद की सभी 15 सीटों पर हार और पंचायत समिति की 45 सीटों में से केवल दो पर जीत पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकती है।

कांग्रेस-BJP के बीच जगह बनाने की चुनौती राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस और भाजपा का मजबूत प्रभाव रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने इन दोनों दलों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती है। पंचायत समिति की दो सीटों पर मिली जीत पार्टी के लिए थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन जिला परिषद में खाली हाथ रहना बताता है कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच अभी उसे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी।