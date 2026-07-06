राजस्थान में पांचना बांध से 20 साल बाद छोड़ा गया पानी; 74 गांवों का विवाद खत्म

पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष करने वाले किसानों के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। पिछले 20 वर्षों से कमांड एरिया के हजारों किसान सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे।

करौली जिले में सोमवार का दिन हजारों किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि दो दशक लंबे इंतजार के खत्म होने का दिन बन गया। पांचना बांध से आखिरकार 20 साल बाद पानी छोड़ा गया। जैसे ही बांध के तीन गेट खुले और गंभीरी नदी की ओर पानी बहना शुरू हुआ, वैसे ही उन किसानों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी, जो वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही कैचमेंट और कमांड एरिया के 74 गांवों के बीच पानी को लेकर चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया।

मंत्रियों ने खोले बांध के गेट जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में पांचना बांध के गेट खोले गए। इस दौरान सिर्फ नदी में ही नहीं, बल्कि बांध की नहरों और गुड़ला पांचना लिफ्ट परियोजना के जरिए भी पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई। लंबे समय बाद एक साथ तीन अलग-अलग क्षेत्रों में पानी पहुंचने की शुरुआत हुई।

किसानों के संघर्ष को मिली सफलता पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष करने वाले किसानों के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। पिछले 20 वर्षों से कमांड एरिया के हजारों किसान सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे। दूसरी ओर कैचमेंट एरिया के ग्रामीण भी अपनी जरूरतों को लेकर अड़े रहे। यही वजह थी कि पानी का यह विवाद वर्षों तक समाधान का इंतजार करता रहा। आखिरकार सरकार, प्रशासन और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति ने इस लंबे विवाद का रास्ता साफ कर दिया।

जयपुर की बैठक में बनी थी सहमति इस समाधान की नींव 30 जून को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में हुई बैठक में रखी गई थी। बैठक में सरकार के तीन मंत्रियों और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच लंबी चर्चा हुई। सहमति बनने के बाद तय किया गया कि 6 जुलाई से बांध से पानी छोड़ा जाएगा। उसी फैसले को अमल में लाते हुए सोमवार को पानी की निकासी शुरू कर दी गई।

लिफ्ट परियोजनाओं का भी हुआ शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दो नई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम रिमॉडलिंग का भी शिलान्यास किया गया। करीब 61 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों का उद्देश्य भविष्य में सिंचाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है, ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त पानी मिल सके। पहाड़ी गांव स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में रिमोट के जरिए इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।

सायरन बजाकर किया गया अलर्ट बांध के गेट खोलने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डूब क्षेत्र के गांवों में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया। इसके बाद मंत्री सुरेश रावत और जवाहर सिंह बेढम ने बटन दबाकर बांध के तीन गेट खोले। देखते ही देखते पानी गंभीरी नदी की ओर बहने लगा। वहीं चाबी से नहरों के गेट खोलकर सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया और गुड़ला पांचना लिफ्ट परियोजना का संचालन भी शुरू किया गया।

पौधरोपण से दिया संरक्षण का संदेश कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। बांध परिसर में दोनों मंत्रियों ने पौधरोपण किया और लोगों से जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की।

एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। करौली जिले में गंभीरी नदी पर बना यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह भद्रावती, बरखेड़ा, मांची, अटा और भैंसावट समेत पांच नदियों के संगम पर निर्मित है। यही वजह है कि इसका पानी करौली जिले के कृषि क्षेत्र के लिए जीवनरेखा माना जाता है।

किसानों के लिए नई उम्मीद की शुरुआत सोमवार को आयोजित समारोह में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम सिर्फ पानी छोड़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक बन गया कि लंबे समय से चले आ रहे जटिल विवाद भी संवाद और सहमति के जरिए सुलझाए जा सकते हैं।